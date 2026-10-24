İSTANBUL'DA sabah saatlerinde meydana gelen gecekondu yangını, bir ailenin ocağına ateş düşürdü. Maltepe ilçesine bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde çıkan yangında 12 yaşındaki İbrahim K. hayatını kaybetti. Anne ve babası ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı.

SABAH SAATLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 06.50 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alevleri ve yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BABA YARALI KURTARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan evde bulunan aile üyelerini kurtarmak için çalışma başlattı.

Yangından etkilenen anne ve baba, ekiplerin müdahalesiyle yaralı olarak dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavi altına alındı.

12 YAŞINDAKİ İBRAHİM KURTARILAMADI

Yangın sırasında evde mahsur kalan 12 yaşındaki İbrahim K. için ekipler yoğun çaba harcadı.

Ancak yapılan çalışmalar sırasında küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim K.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Çocuğun ölümü, ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından gecekonduda inceleme başlatıldı.

Yangının hangi nedenle çıktığı henüz kesinlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.