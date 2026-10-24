TÜRK siyasetinde uzun yıllar görev yapan eski Devlet Bakanı Saffet Sert'ten acı haber geldi. Anavatan Partisi'nden (ANAP) 17 ve 18'inci dönem Konya milletvekili seçilen Sert, 78 yaşında hayatını kaybetti. Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde kabinede görev üstlenen eski bakanın vefatı, siyaset çevrelerinde ve memleketi Konya'da üzüntüye neden oldu.

TURGUT ÖZAL'IN KABİNESİNDE GÖREV YAPMIŞTI

Saffet Sert, 1983 yılında Anavatan Partisi'nden Konya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1987 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Sert, iki dönem boyunca Konya'yı parlamentoda temsil etti.

Siyasi kariyerinin önemli dönüm noktalarından birini 1989 yılında yaşayan Sert, Turgut Özal'ın başbakanlığındaki 46'ncı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı görevine getirildi.

30 Mart 1989 tarihinde başladığı bakanlık görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdüren Sert, dönemin siyasi gelişmelerinde görev alan isimlerden biri oldu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Eski Devlet Bakanı Saffet Sert için 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenmesi planlandı.

Meclis'teki törenin ardından Sert'in cenazesinin Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüleceği bildirildi.

İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak olan Sert'in, aynı mezarlıkta toprağa verilmesi planlandı.

SAFFET SERT KİMDİR?

1948 yılında Konya'nın Akören ilçesine bağlı Orhaniye'de dünyaya gelen Saffet Sert, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

İnşaat mühendisi olan Sert, meslek hayatına Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğünün Konya 7. Bölge Müdürlüğünde başladı. Burada mühendislik, şeflik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Bir dönem fizik ve matematik öğretmenliği de yapan Sert, daha sonra serbest inşaat mühendisliği ve müteahhitlik alanlarında çalıştı.

İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ, BİR DÖNEM BAKANLIK YAPTI

1983-1991 yılları arasında iki dönem Konya milletvekili olarak görev yapan Saffet Sert, 1989 yılında Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

Siyasi yaşamının yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da katkıda bulunan Sert, Konya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfında (KONEV) kurucular kurulu üyeliği ve denetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan Sert, 78 yaşında hayatını kaybetti.