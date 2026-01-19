Uzman uyarıları ve raporlara rağmen TOKİ, Konyaaltı Çakırlar’da dere yatağına kurulan dev konut projesi için ihaleleri tamamladı. Bölge taşkın ve içme suyu riski altında.

DERE YATAĞINDA ŞEHİR PLANI

Antalya’da TOKİ’nin Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi’nde hayata geçirmeyi planladığı toplu konut projesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. **Boğaçayı’nın kolu olan Çandır Çayı yatağında** yer alan alanda, toplam **206 bloktan oluşan yeni bir yerleşim** kurulması planlanıyor. Projede yalnızca konutlar değil; **iki okul ve bir cami** de yer alıyor. Bölge, geçmişte kum ve çakıl ocaklarının bulunduğu, zemini tartışmalı alanlardan biri olarak biliniyor. Bir süredir dillendirilen “Bu alan güvenli mi?” sorusu hâlâ havada duruyor.

İHALELER HIZLA TAMAMLANDI

TOKİ, gelen tüm eleştirilere rağmen geri adım atmadı. **29 Aralık 2025’te başlayan ihale süreci, 6 Ocak 2026’da tamamlandı.** Altı etaplık projenin toplam bedeli **yaklaşık 9,6 milyar TL**. İhaleleri kazanan firmalar ve bedeller şöyle:

6. Etap: 631 konut, 9 dükkân – Çetin İnşaat (1 milyar 223 milyon TL)

5. Etap: 776 konut, 9 dükkân – Bulut Yeşil İnşaat (1 milyar 650 milyon TL)

4. Etap: 800 konut, 20 dükkân, 1 cami – HBN Elit Enerji (1 milyar 541 milyon TL)

3. Etap: 921 konut, ilkokul, 16 dükkân – Metro Mühendislik (1 milyar 774 milyon TL)

2. Etap: 874 konut, 16 dükkân – Binbaylar İnşaat (1 milyar 725 milyon TL)

874 konut, 16 dükkân – Binbaylar İnşaat (1 milyar 725 milyon TL) 1. Etap: 572 konut, ortaokul – 1 milyar 577 milyon TL

Rakamlar büyük. Sorular da öyle.

AFAD RAPORU: TAŞKIN RİSKİ AÇIK

AFAD’ın **2021 tarihli Antalya İl Afet Risk Azaltma (İRAP) Raporu**, Boğaçayı ve kolları için ciddi taşkın uyarıları içeriyor. Rapora göre;

Q100 senaryosunda: 1530 hektar

1530 hektar Q500 senaryosunda: 1620 hektar alan taşkın riski altında

Bu risk haritalarında, TOKİ’nin proje alanı da yer alıyor. Yani konu sadece bir imar meselesi değil; **can ve mal güvenliği** meselesi.

TMMOB: İÇME SUYU GERİ DÖNÜLMEZ ŞEKİLDE TEHLİKEDE

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Antalya İl Koordinasyon Kurulu’nun hazırladığı rapor ise daha çarpıcı. Raporda, proje alanının **Antalya’nın stratejik içme suyu akiferleri üzerinde** yer aldığı vurgulanıyor. Bölgede **yıllık 1,4 hm³ su tahsisi yapılan 12 içme suyu kuyusu** bulunuyor. Alanın **2. derece içme suyu koruma bölgesi** içinde olması nedeniyle, olası bir kirlenmenin geri dönüşü olmadığı ifade ediliyor. Yüksek geçirgenlikli zemin yapısı nedeniyle, atık suların doğrudan yer altı sularına karışma ihtimali var. Bu da, Antalya’nın musluğuna kadar uzanan bir risk anlamına geliyor. Evde akan suyun kıymeti, kesilince anlaşılıyor.

ŞİRKETLER TANIDIK

Projeyi üstlenen firmalar kamuoyuna yabancı değil. Daha önce TOKİ ihaleleriyle sık sık gündeme gelen bazı şirketlerin, bu projede de yer alması dikkat çekiyor. Siyasi geçmişi ve kamu ihaleleriyle bilinen isimler yeniden sahnede. Tesadüf mü, süreklilik mi…

SONUÇ NET, TARTIŞMA BİTMEDİ

TOKİ’nin Konyaaltı Çakırlar’daki bu projesi, yalnızca bugünü değil, **Antalya’nın gelecekteki su ve afet güvenliğini** de ilgilendiriyor. İhaleler tamamlandı, süreç ilerliyor. Ancak sorular hâlâ masada duruyor. Ve cevap bekliyor.