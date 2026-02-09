İSİG Meclisi’nin Ocak 2026 verilerine göre Türkiye genelinde 146 işçi yaşamını yitirirken, Antalya’da en az 6 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Raporda denetim, barınma ve beslenme koşullarına dikkat çekildi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği raporu Antalya verileri kamuoyunda yeniden tartışma yarattı. İSİG Meclisi’nin yayımladığı Ocak 2026 iş cinayetleri raporuna göre, Türkiye genelinde bir ayda en az 146 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. Aynı raporda Antalya’da ocak ayında 6 işçinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Verilere göre hayatını kaybeden işçilerin çok büyük bölümünün sendikasız olduğu belirtiliyor. İş cinayetlerinin 49 farklı ile yayıldığı, özellikle inşaat, tarım ve hizmet sektörlerinde riskin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Antalya’da devam eden yoğun yapılaşma ve tarımsal faaliyetlerin de tabloyu ağırlaştırdığı yorumları yapılıyor.

EN FAZLA ÖLÜM İNŞAAT VE SAHA İŞLERİNDE

Raporda, ocak ayında ölümlerin en çok inşaat iş kolunda görüldüğü kaydedildi. Başlıca nedenler arasında ezilme, göçük altında kalma, yüksekten düşme ve trafik kazaları öne çıktı. Uzmanlara göre bu ölümlerin önemli bölümü temel güvenlik önlemleriyle engellenebilir nitelikte.

Şantiyede çalışan bir ustanın söylediği tek cümle aslında durumu özetliyor: “Baret var ama bazen hayat kurtaran başka şeyler eksik…”

“KAZA DEĞİL, ÖNLENEBİLİR ÖLÜM” VURGUSU

Rapor metninde iş cinayetlerinin “kaza” olarak görülmemesi gerektiği özellikle vurgulandı. Önlenebilir işçi ölümleri ifadesi kullanılarak; etkin denetim, güvenceli çalışma modeli ve sendikal örgütlenmenin hayati önemde olduğu belirtildi.

Denetimlerin kâğıt üzerinde kalmaması gerektiği, sahada gerçek kontrol yapılmasının şart olduğu belirtiliyor. Aynı işi yapan iki şantiyeden birinde kurallara uyulurken diğerinde tamamen ihmal görülebiliyor. Aradaki fark bazen sadece bir kontrol ziyareti kadar.

Ve bazen kimse gelmiyor.

DEPO İŞÇİLERİNİN EYLEMİ DE RAPORA GİRDİ

Ocak ayı değerlendirmesinde depo ve lojistik işçilerinin eylemlerine de yer verildi. DGD-Sen öncülüğünde başlayan depo direnişinin farklı zincir market depolarına yayıldığı hatırlatıldı. İşçilerin talepleri arasında ücret artışı, promosyon ödemeleri, vergi yükünün hafifletilmesi ve kadro başlıkları bulunuyor.

BARINMA VE YEMEK KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda sadece kaza ve ölüm verileri değil, günlük çalışma yaşamına dair riskler de sıralandı. Düşük ücret, güvencesizlik ve ağır iş yükünün işçi sağlığını doğrudan etkilediği belirtilirken; bazı işyerlerinde yemekhane hijyeni, yatakhane koşulları ve ekipman eksikliği gibi sorunların sürdüğü kaydedildi.

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, yük kaldırmaya bağlı yaralanmalar ve kayıt altına alınmayan meslek hastalıklarının da görünenden daha yaygın olduğu ifade ediliyor. Bu tablo, özellikle Antalya gibi hem inşaat hem tarımın yoğun olduğu illerde daha yakından hissediliyor.