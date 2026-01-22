Sosyal medyada paylaşılan bir mesaj kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Evli olduğunu belirten bir kadın, düğününde takılan altınları eşinden gizli şekilde bozdurduğunu ve bu parayı eski sevgilisinin kumar borcunu kapatmak için kullandığını açıkladı. Paylaşımında yaptığı hatanın farkında olduğunu söyleyen kadın, yaşadığı çıkmaz nedeniyle takipçilerinden yardım istedi.

“YANLIŞ BİR KARAR VERDİM”

Paylaşımda yer alan ifadelere göre kadın, duygusal bir zayıflık yaşadığını ve bu süreçte yanlış bir karar aldığını dile getirdi. Eşinin durumdan haberi olmadığını belirten kadın, vicdan azabı yaşadığını ve evliliğinin ciddi bir risk altında olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

İtirafın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar kadının dürüstçe hatasını kabul etmesini olumlu bulurken, birçok kişi ise evlilikte güvenin zedelendiğini ve bunun ciddi sonuçları olabileceğini savundu.

Yaşananların gerçekliği sosyal medya paylaşımına dayandığı için resmi makamlarca doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Olay, dijital platformlarda yapılan paylaşımların özel hayat üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.