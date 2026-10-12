Antalya’da estetik amaçlı botoks uygulamalarının ardından ortaya çıkan ciddi sağlık sorunları endişe yarattı. Son üç ay içerisinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaşan 16 kişi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. Hastalarda kas güçsüzlüğü, göz kapağı düşüklüğü, yutma ve konuşma güçlüğü gibi belirtiler görüldü.

Bazı hastaların durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyulurken, yaşanan olaylar merdiven altı estetik uygulamalarının tehlikelerini yeniden gündeme taşıdı.

BOTOKSU DOKTOR YERİNE SEKRETERİN YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Botoks uygulamasının ardından hastaneye kaldırılan F.F., işlemin bir doktor tarafından değil, klinikte çalışan sekreter tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Yaklaşık 20 gün önce bir kliniğe başvurduğunu anlatan F.F., uygulamadan birkaç gün sonra göz kapağında düşme meydana geldiğini, ardından gözünü açmakta ve yutkunmakta güçlük çekmeye başladığını belirtti.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından vatandaşlara uyarıda bulunan F.F., botoks gibi tıbbi işlemlerin mutlaka alanında yetkin hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

3 HASTA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 16 hastadan 3’ünün yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Bazı hastalarda solunum yetmezliği gelişmesi üzerine solunum cihazı desteğine başvuruldu.

Hastalarda konuşma bozukluğu, çift görme, yutkunma güçlüğü ve ileri derecede kas zayıflığı gibi ciddi belirtiler tespit edildi.

Son bir hafta içerisinde nöroloji servisine yatırılan 7 hastanın durumunun adli vaka olarak ilgili makamlara bildirildiği öğrenildi. Uygulamaların gerçekleştirildiği merkezler ve işlemleri yapan kişilerle ilgili inceleme sürecinin başlatılması bekleniyor.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI: ZEHİRLENMEYE YOL AÇABİLİR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, son üç ayda 16 hastanın hastaneye yatırılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Bazı hastaların yataktan kalkamayacak kadar ağır kas güçsüzlüğü yaşadığını belirten Doğan, kaynağı belirsiz ürünlerin kullanılmasının ve yetkisiz kişilerin yaptığı müdahalelerin ciddi zehirlenme tablolarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Botulinum toksininin yanlış uygulanması durumunda vücudun farklı bölgelerinde kas güçsüzlüğüne ve solunum sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

İLK İKİ HAFTA KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Yusuf Savrun, botoks uygulamalarının ardından gelişebilecek yan etkilerin zamanlamasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Özellikle ilk 24 saat ile takip eden iki haftalık dönemin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirten Savrun, ciddi belirtilerin ikinci haftaya kadar ilerleyebileceğini ifade etti.

Acil Tıp Anabilim Dalı’ndan Dr. Aslıhan Yürüktümen Ünal ise çift görme, göz kapağı düşüklüğü, ses kısıklığı ve nefes alma güçlüğünün dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında bulunduğunu söyledi.

BOTOKS YAPTIRACAKLARA RUHSATLI KLİNİK UYARISI

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel, estetik işlem yaptırmak isteyen vatandaşların başvuracakları sağlık kuruluşunu dikkatle seçmeleri gerektiğini belirtti.

İşlemin gerçekleştirileceği merkezin ruhsatlı olup olmadığının, kullanılan ürünlerin güvenilirliğinin ve uygulamayı yapacak kişinin yetkinliğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

TIBBİ BOTOKS TEDAVİLERİYLE KARIŞTIRILMAMALI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ebru Barçın, botulinum toksininin yalnızca estetik amaçlarla değil, çeşitli nörolojik hastalıkların tedavisinde de kullanıldığını hatırlattı.

Uzman hekimler tarafından uygun dozlarda gerçekleştirilen tıbbi uygulamalar ile kontrolsüz estetik işlemlerin birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Barçın, nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle botoks tedavisi gören hastaların tedavilerini aksatmaması gerektiğini ifade etti.

ESTETİK UYGULAMALARDA YETKİNLİK TARTIŞMASI

7 Ocak 2025 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle botoks ve dolgu uygulamalarına ilişkin hekimlerin yetkilendirilmesi konusunda değişiklikler yapılmıştı.

Antalya’da yaşanan vakaların ardından estetik uygulamalarda uzmanlık, ürün güvenliği ve klinik denetimleri yeniden tartışma konusu oldu.

Sağlık uzmanları, botoks ve dolgu işlemlerinin basit kozmetik uygulamalar olarak görülmemesi gerektiğini, bu işlemlerin tıbbi müdahale niteliği taşıdığını vurgulayarak vatandaşları ruhsatlı sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri konusunda uyardı.