Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla verilen burs ve öğrenim kredisi için başvuru sürecini başlattı. 12 Ekim 2026 itibarıyla erişime açılan başvuru ekranı üzerinden öğrenciler işlemlerini e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK BAŞVURULARIN BAŞLADIĞINI DUYURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını bildirdi.

Bakan Bak, öğrencilerin başvurularını 16 Ekim saat 23.59’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden yapabileceklerini belirterek gençlere yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin şu adımları takip etmesi gerekiyor:

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın. Arama bölümüne “Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu” yazın. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan başvuru hizmetini açın. Kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinizi kontrol ederek gerekli alanları doldurun. Başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayın.

Öğrencilerin başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

12 Ekim 2026 tarihinde başlayan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Başvurularını henüz tamamlamayan öğrencilerin belirtilen tarihe kadar işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

KYK BURSU KİMLERE ÖNCELİKLİ OLARAK VERİLECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda bazı öğrenci grupları burs değerlendirmesinde öncelikli kabul ediliyor.

Öncelikli burs hakkından yararlanabilecek öğrenciler arasında şu gruplar bulunuyor:

Şehitlerin bekâr çocukları, çocukları bulunmaması halinde bekâr kardeşleri

Gazilerin kendileri veya bekâr çocukları

Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler

Anne ve babasının her ikisi de hayatını kaybetmiş bekâr öğrenciler

Devlet koruması altında yetişen ve ilgili mevzuat kapsamındaki öğrenciler

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KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK bursu, gerekli şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanan maddi destektir. Öğrenim kredisi ise öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yararlanabildiği ve ilgili mevzuat kapsamında geri ödenmesi gereken bir destektir.

Başvuru değerlendirmelerinde öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumları ile ilgili kriterler dikkate alınır.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Öğrenim kredisi veya burs almaya hak kazanan adayların, açıklanacak takvim doğrultusunda gerekli onay işlemlerini tamamlaması gerekecek.

2026 KYK BURS BAŞVURU EKRANI

Üniversite öğrencileri, başvuru işlemlerini doğrudan e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir.

KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru Adresi:

https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu

Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih ve ödeme takvimine ilişkin duyuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.