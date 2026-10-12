Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Ekim Pazartesi gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olurken, güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece düşecek. Kuvvetli yağış beklenen iller arasında Antalya, Edirne, Çanakkale, Isparta, Hatay ve Tunceli yer alıyor.

ANTALYA VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Akdeniz Bölgesi genelinde sağanak geçişleri öngörülüyor. MGM verilerine göre, Antalya il genelinde sabah ve öğle saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gün içinde Antalya'da en yüksek hava sıcaklığının 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Aynı bölgede Isparta ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin güneydoğu kesimlerinde de benzer hava koşulları görülecek.

TOZ TAŞINIMI VE DENİZLERDE FIRTINA RİSKİ

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlara ek olarak toz taşınımı da bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bu durumun görüş mesafesinde daralmaya ve hava kalitesinde düşüşe neden olabileceğini aktardı. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in doğu açıklarında sabah saatlerinde rüzgarın fırtına şiddetine ulaşabileceği, dalga boyunun 3,5 metreyi bulabileceği kaydedildi.

ANİ SU BASKINLARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kuvvetli sağanak uyarılarının yapıldığı günlerde, vatandaşların dere yataklarından uzak durması ve zemin katlarda su baskınlarına karşı tedbirli olması büyük önem taşıyor. Özellikle trafikteki sürücülerin su birikintilerine hızlı girmekten kaçınması ve takip mesafesini artırması, olası kazaların önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor. Toz taşınımı olan bölgelerde ise solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkarken dikkatli olması tavsiye ediliyor.