Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Eylül’de gerçekleştirilen son toplantının ardından bugün yeniden bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye’nin ekonomi ve güvenlik gündemindeki önemli gelişmeler değerlendirilecek.

Özellikle fon krizinden etkilenen yatırımcıların durumu, güvenlik kurumlarının hazırladığı saha raporları ve yeni dönem bütçe çalışmaları üzerinde durulması bekleniyor.

FON KRİZİ VE YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELER GÜNDEMDE

Kabine toplantısının önemli başlıklarından birini fon krizine ilişkin gelişmeler oluşturacak.

Tasfiye sürecine giren fonlarda yatırımları bulunan vatandaşlara yapılması planlanan ara ödemelerle ilgili hazırlıklar değerlendirilecek.

Ayrıca haksız ve fahiş kazançların geri alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile Fon Koordinasyon Kurulu toplantısından çıkan sonuçların Kabine üyelerine aktarılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci olacak.

Süreç kapsamında güvenlik birimlerinin sahada yürüttüğü çalışmalar ve hazırladığı raporlar masaya yatırılacak.

Terör örgütünün fiilî varlığının sona erdirilmesi ve silahların teslim edilmesine yönelik gelişmelerin değerlendirilmesi, güvenlik kurumlarından gelen bilgilerin ışığında atılabilecek yeni adımların görüşülmesi bekleniyor.

MİLLİ DAYANIŞMA VE BÜTÜNLEŞME ÇALIŞMALARI GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısında, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar da ele alınacak.

Kurulun faaliyetleri, süreç kapsamında yapılan değerlendirmeler ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerinde durulacak.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ MASAYA YATIRILACAK

Toplantının ekonomi gündeminde merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlanması beklenen bütçenin genel çerçevesi Kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Kamu harcamaları, bütçe öncelikleri ve ekonomik hedeflere ilişkin hazırlıkların toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ele alınan konulara ilişkin toplantı sonrasında kamuoyuna açıklama yapılması bekleniyor.

Özellikle fon mağdurlarına yönelik ödeme hazırlıkları, Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler ve bütçe çalışmalarına ilişkin verilecek mesajlar yakından takip edilecek.