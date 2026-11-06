Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Paylaşılan fikstüre göre lider Galatasaray, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.

İlk 10 haftada 25 puan topladığı belirtilen sarı-kırmızılı ekip, 23 puanla ikinci sırada yer aldığı aktarılan Diyarbakır temsilcisi karşısında kazanarak liderliğini güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paylaşılan bilgilere göre Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği belirtiliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ise resmî programdan kontrol edilmeli.

GALATASARAY 25 PUANLA ZİRVEDE

Verilen puan durumuna göre Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Topladığı 25 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

Amed Sportif Faaliyetler'in ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puana ulaştığı aktarılıyor.

İki takım arasındaki 2 puanlık fark, karşılaşmanın zirve yarışı açısından önemini artırıyor.

GALATASARAY 41 MAÇLIK REKORUN PEŞİNDE

Galatasaray'ın karşılaşmadaki önemli hedeflerinden biri de iç saha yenilmezlik serisini sürdürmek olacak.

Paylaşılan istatistiklere göre sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 40 maçta yenilgi yaşamadı. Bu karşılaşmalarda 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasaray'ın Amedspor karşısında da mağlup olmaması halinde iç sahadaki yenilmezlik serisini 41 maça taşıyarak kulüp tarihindeki en uzun serisini egalleyeceği belirtiliyor.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Paylaşılan bilgilere göre Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır temsilcisinin Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirdiği belirtilirken, karşılaşmanın iki kulüp açısından da tarihi bir mücadele olması bekleniyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın, Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı iki maçlık cezanın son karşılaşmasını Amedspor maçında çekeceği aktarılıyor.

Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao'nun ise sarı kart ceza sınırında bulunduğu belirtiliyor.

Bu oyuncuların karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçında cezalı duruma düşecekleri ifade ediliyor.

GOL YOLLARINDA GÖZLER OSIMHEN'DE

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen'in, Amedspor karşısında da takımının gol umudu olması bekleniyor.

Paylaşılan istatistiklere göre Nijeryalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada 9 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde de bir golü bulunduğu belirtilen Osimhen, ligdeki son iki karşılaşmada üç kez fileleri havalandırdı.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 90 DAKİKA

Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet alarak liderliğini korumayı ve iç saha yenilmezlik rekorunu egallemeyi hedefliyor.

Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmandan puan veya puanlarla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.