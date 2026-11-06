Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ederek esnafın 2026 sezonuna ilişkin değerlendirmelerini dinledi. İşletmelerin ekonomik sıkıntıları, ticari hareketlilik ve gelecek sezondan beklentiler görüşmelerin gündemini oluşturdu.

TURİZM ESNAFININ SORUNLARINI YERİNDE DİNLEDİ

Alanya'da turizm sektörüne hizmet veren işletmeleri tek tek gezen Türkdoğan, beraberindeki heyetle esnafın talep ve önerilerini dinledi. Görüşmelerde sezon boyunca yaşanan ekonomik ve sektörel sorunlar, işletmelerin iş hacmi ve turizm hareketliliğinin yerel ticarete etkileri ele alındı.

Esnafın karşılaştığı güçlükler hakkında bilgi alan Türkdoğan, gelecek turizm sezonunun daha verimli geçmesi için yapılabilecek çalışmaları da değerlendirdi. İşletme sahipleri, sektörün gelişmesine yönelik beklentilerini ve çözüm önerilerini heyetle paylaştı.

ALANYA'DA 2026 TURİZM SEZONU NASIL GEÇTİ?

Türkdoğan'ın ziyaretleri, Alanya'da 2026 turizm sezonunun ekonomik sonuçlarının tartışıldığı bir döneme denk geldi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan'ın 21 Ekim'de paylaştığı değerlendirmeye göre, sezonun ilk aylarında rezervasyonlar beklentilerin altında kalırken ağustos ayından itibaren turizm hareketliliği hız kazandı. Eylül ve ekim aylarında birçok tesiste yüksek doluluk oranlarına ulaşılması, sezonun sonbahara uzamasını sağladı. Ancak sektör açısından maliyet baskısı ve bazı pazarlardaki daralma önemli sorunlar arasında yer aldı.

Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de 21 Ekim'deki değerlendirmesinde, turizm hareketliliğinin son iki yıldır temmuz ayının ortalarına kaydığına öne çıkmıştı. Değirmenci, 2026 sezonunda birçok esnafın kâr elde etmekten çok mevcut işletmesini ayakta tutmaya çalıştığını belirtmişti.

GELECEK SEZON İÇİN ESNAFIN TALEPLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Turizm esnafıyla yapılan görüşmelerde 2027 sezonuna yönelik beklentiler de gündeme geldi. İşletmelerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirin yerel ticarete daha fazla yansıması, Alanya'daki sektör temsilcilerinin önceki değerlendirmelerinde de öne çıkan konular arasında bulunuyor.

Türkdoğan, ziyaretlerde kendisine iletilen sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Esnafın taleplerinin dikkate alınacağını belirten Türkdoğan, sektörün gelişmesine yönelik önerileri değerlendireceklerini kaydetti.

Ziyaretlerde dile getirilen talepler doğrultusunda hangi kurumlarla görüşüleceği ve ne tür çalışmalar yürütüleceğine ilişkin ise henüz somut bir takvim açıklanmadı.