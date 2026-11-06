Manavgat'ta 5 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 otomobil birbirine çarptı. Side Mahallesi Kemer Bulvarı üzerindeki kazada yaralanan olmazken araçlarda ciddi maddi hasar oluştu. Kaza anı araç kamerasıyla kaydedildi.

MANAVGAT'TA ZİNCİRLEME KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Burcu H. P. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden İdris A.'nın kullandığı araca arkadan çarptı. İlk çarpışmanın ardından öndeki otomobilin savrulmasıyla diğer araçların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada Emrah K., Ersoy Ü., Remzi G. ve Ercan E. yönetimindeki otomobiller de çarpışmaya dahil oldu. Böylece aynı güzergâhta ilerleyen toplam 6 araç hasar gördü.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından öne çıkan ayrıntılardan biri de otomobillerden birinin arka camındaki yazı oldu. Araçta, "Kaza yapmış şoförün dediği gibi bir anda karşıma çıktı" ifadesinin yer aldığı görüldü.

KEMER BULVARI'NDA TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Altı otomobilin karıştığı kazanın ardından hasarlı araçların yoldan kaldırılması zaman aldı. İHA'nın haberine göre araçların büyük bölümünün çekici yardımıyla taşınması gerekti.

Kaza tespit tutanağının hazırlanması ve araçların kaldırılması sırasında Kemer Bulvarı'nda ulaşım uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sürdürüldü.

AYNI İLÇEDEKİ ÖNCEKİ KAZAYLA KARIŞTIRILMAMALI

Manavgat'ta 18 Ağustos 2026 tarihinde de 6 aracın karıştığı başka bir zincirleme kaza haberleştirilmişti. D-400 kara yolunun Tekandız mevkisindeki o kazada, 6'sı turist olmak üzere 17 kişi yaralanmıştı.

Son olay ise Side Mahallesi Kemer Bulvarı'nda meydana geldi ve herhangi bir yaralanmayla sonuçlanmadı. İki kazanın meydana geldiği yerler ve yaralanma bilgileri birbirinden farklı.