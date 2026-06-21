ADALET Bakanlığı, turizm sezonunun yoğunlaştığı sahil bölgelerinde turistlere yönelik rahatsız edici davranışların önüne geçmek amacıyla yeni bir denetim süreci başlattı. Özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak bulunduğu turizm merkezlerinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı ve denetimlerin daha sık yapılacağı bildirildi.

Yeni uygulama kapsamında güvenlik birimlerinin sahadaki varlığı güçlendirilirken, turistleri rahatsız eden kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin artırılacağı belirtildi. Yetkililer, vatandaşlardan ve turistlerden gelen şikâyetler ile ihbarların titizlikle değerlendirileceğini, gerekli durumlarda adli süreçlerin de hızlandırılacağını ifade etti.

ANTALYA VE ALANYA DA DENETİM KAPSAMINDA

Turizm hareketliliğinin en yoğun yaşandığı bölgeler arasında yer alan Antalya ve Alanya'nın da uygulama kapsamına alındığı kaydedildi. Yaz sezonunda artan ziyaretçi sayısıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve turistlerin güvenli bir tatil deneyimi yaşamasının hedeflendiği vurgulandı.

Yetkililer, yürütülecek çalışmaların temel amacının Türkiye'nin turizmdeki güvenli ve misafirperver ülke imajını korumak olduğunu belirterek, sahada görev yapacak ekiplerin sezon boyunca aktif denetim faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.