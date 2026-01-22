Antalya ve ilçelerinde yaşayanlar için yarın öğleden sonra kritik bir süreç başlıyor. AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı son bilgilere göre, 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren etkisini göstermesi beklenen hava muhalefeti, cuma günü saat 04.00’e kadar sürecek. Yetkililer, özellikle kıyı ilçelerinde yaşayanların dikkatli olmasını istiyor.

METREKAREYE 80 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ

Uyarılara göre Antalya merkez ve batı ilçelerinde metrekareye 80 kilograma varan kuvvetli sağanak bekleniyor. Ani yağışların, şehir içi trafikte aksamalara ve düşük kotlu bölgelerde su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor.

RÜZGAR 70 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLİR

Yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve fırtına da bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer saatte 70 kilometreye ulaşabileceği ifade edilirken, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalar riskler arasında gösteriliyor.

KIYI KESİMLERİNDE HORTUM UYARISI

AFAD’ın dikkat çektiği bir diğer başlık ise hortum riski. Özellikle Alanya başta olmak üzere Antalya’nın kıyı kesimlerinde, deniz üzerinden karaya ulaşabilecek hortum ihtimali vurgulandı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE ULAŞIM RİSKİ

Yağışlı sistemin iç kesimlerde farklı etkiler oluşturması bekleniyor. 1000 metre ve üzerindeki rakımlarda kar yağışı öngörülürken, yayla yolları ve dağlık bölgelerde <strong>ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

ALANYA VE MANAVGAT HATTI ÖZEL RİSK ALTINDA

AFAD, Alanya, Manavgat, Serik, Kemer ve Finike hattında yaşayan vatandaşları özellikle uyardı. Dere yataklarına yakın bölgelerde oturanların sel ve taşkın riskine karşı tedbirli olması, zorunlu olmadıkça bu alanlardan uzak durması istendi.

Yetkililer, hava koşullarının günlük hayatı, ulaşımı ve deniz faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, güncel uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.