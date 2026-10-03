Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, dar gelirli vatandaşlara yönelik hazırlıkları süren "vatandaşlık maaşı" uygulamasının detaylarını KRT TV yayınında paylaştı. Elmen'in açıklamalarına göre, temel giderleri karşılamakta zorlanan aileler için planlanan destek paketinin ilk aşamada Antalya, İstanbul ve Ankara gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu büyükşehirlerde pilot olarak devreye alınması bekleniyor.

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Elmen, devletin ihtiyaç sahiplerine kira, elektrik ve doğal gaz gibi temel yaşam kalemlerinde maddi destek sağlayacağını aktardı.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yeni sosyal destek programının hedef kitlesinde, geçim sıkıntısı çeken emekliler ile çalışmasına rağmen evinde bakıma muhtaç çocuğu, hastası veya yaşlı anne-babası bulunan vatandaşlar yer alıyor. Uygulamanın tam tarihine ilişkin öngörülerini de paylaşan Elmen, sistemin 2026 sonu veya 2027 başı itibarıyla hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

ANTALYA VE BÖLGESİNE OLASI YANSIMASI NEDİR?

Antalya'nın pilot iller arasında sayılması, özellikle son yıllarda artan kira ve barınma krizinin yoğun hissedildiği Alanya gibi ilçeler açısından da yakından takip ediliyor. Yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle zorlanan bölge halkının, kira ve enerji desteklerini içeren bu uygulamadan doğrudan etkilenmesi muhtemel görünüyor. Düzenlemenin resmiyet kazanması halinde, Antalya genelindeki dar gelirli aileler için yeni bir sosyal güvenlik kalkanı oluşması hedefleniyor.