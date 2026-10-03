Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan verilere göre, 4 Ekim 2026 tarihinde Antalya'nın 8 ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yatırım, yeni kablo bağlantısı ve şebeke bakım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri altında gerçekleştirilecek.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ UYGULANACAK?

Planlı çalışmalar doğrultusunda Kaş ilçesi Gökçeyazı ve Sarılar mahallelerinde 09.00 ile 13.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Finike'nin Turunçova ve Yalnız, Gazipaşa'nın Yakacık, Manavgat'ın Side ve Muratpaşa'nın Güzeloluk mahallelerindeki belirli sokaklarda ise kesintiler 09.00 ile 16.00 saatleri arasında sürecek. Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde de 09.30 ile 16.30 arasında yatırım çalışması yürütülecek.

Merkez ilçelerden Döşemealtı'na bağlı Çıplaklı ile Kepez'e bağlı Başköy ve Odabaşı mahallelerinde yeni kablo bağlantısı işlemleri yapılacak. Bu bölgelerdeki kesinti takvimi de 09.00 ile 16.00 saatleri arası olarak planlandı.

KESİNTİ SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzun süreli planlı kesintilerde ev tipi tıbbi cihaz kullanan hastaların yedek güç kaynaklarını hazır bulundurmaları büyük önem taşıyor. Ayrıca, voltaj dalgalanmalarına karşı hassas elektronik eşyaların şebekeden ayrılması, olası arızaların önüne geçilmesini sağlıyor. Vatandaşlar, güncel kesinti haritasını ve saat aralıklarını AEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.