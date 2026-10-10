MotoGP'deki ilk sezonunda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sinin serbest antrenmanlarında geçirdiği kazayla korkuttu. Motosikletinden savrularak piste düşen 29 yaşındaki sporcu, sağ omzunun çıkmasına rağmen kendi müdahalesiyle omzunu yerine oturttu. Sağlık kontrolünden geçirilen Razgatlıoğlu, kazanın ardından sıralama turlarına katılarak 19. sırayı elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu, kaza sonrası çıkan omzunu kendisi geri taktı. https://t.co/6ww45PgXD3 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 10, 2026

13. VİRAJDA MOTOSİKLETİNDEN SAVRULDU

Kaza, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Endonezya'nın Lombok Adası'ndaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci serbest antrenman seansında (FP2) meydana geldi. Prima Pramac Yamaha takımı adına yarışan Razgatlıoğlu, pistin yüksek hızlı 13. virajında motosikletinin arka lastiğinin yol tutuşunu kaybetmesi sonucu kontrolünü yitirdi.

Motor sporlarında "highside" olarak adlandırılan kazada motosikletin ani hareketiyle havaya savrulan milli sporcu, sağ omzunun üzerine sert şekilde düştü. Kazanın ardından omzunu tutarak yerde kalan Razgatlıoğlu'nun sağ kolunu hareket ettirmekte zorlandığı görüldü.

ÇIKAN OMZUNU KENDİSİ YERİNE TAKTI

Pist görevlilerinin yardımıyla ayağa kalkan Razgatlıoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesini beklemeden yarış tulumunun fermuarını açarak çıkan sağ omzunu kendi çabasıyla yerine oturttu. Kameralara yansıyan görüntüler, uluslararası motor sporları basınında geniş yankı uyandırdı.

MotoGP pit yolu muhabiri Jack Appleyard, milli sporcunun kazada sağ omzunun çıktığını ve ardından yeniden yerine oturtulduğunu doğruladı. Razgatlıoğlu, olay yerinden ambulans yerine bir scooter ile takım garajına döndü.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN PİSTE DÖNDÜ

Kazanın hemen ardından yeniden motosikletine binmek isteyen Razgatlıoğlu'na Prima Pramac Yamaha ekibi sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini bildirdi. Pistteki sağlık merkezine yönlendirilen milli sporcu, yapılan değerlendirmenin ardından sıralama seansına katılabildi.

Yaşadığı sakatlığa rağmen mücadeleyi sürdüren Razgatlıoğlu, Endonezya Grand Prix'sinin sıralama turlarını 19. sırada tamamladı. Milli sporcu, böylece Johann Zarco, Diogo Moreira ve Aleix Espargaro'nun önünde yer alarak yarış için 19. başlangıç pozisyonunu elde etti.

KAZADAN ÖNCE İLK 10 HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Razgatlıoğlu, kazadan bir gün önce gerçekleştirilen antrenmanların ardından MotoGP kariyerindeki ilk 10 sıra hedefinin ulaşılabilir olduğunu açıklamıştı. 9 Ekim'deki ilk serbest antrenmanı 22 sürücü arasında 15. sırada tamamlayan milli sporcu, sonraki antrenman seansında ise 16. olmuştu.

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonluğu kazanan Razgatlıoğlu, özellikle pistin ikinci sektöründe zaman kaybettiğini belirterek sıralama performansını geliştirmeye odaklandığını ifade etmişti. Ancak 10 Ekim'de yaşadığı kaza, yarış hafta sonundaki hazırlıklarını olumsuz etkiledi.

ENDONEZYA GRAND PRIX'Sİ 11 EKİM'DE

MotoGP'nin resmî takvimine göre Endonezya Grand Prix'si, 9-11 Ekim 2026 tarihlerinde düzenleniyor. Yarışa ev sahipliği yapan Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti, 4,3 kilometre uzunluğa ve 17 viraja sahip. Pistte 11 sağ, 6 sol viraj bulunuyor.

2022 yılından bu yana MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapan Mandalika'da ana yarış 11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. MotoGP kategorisindeki yarışın 27 tur üzerinden koşulması ve pilotların toplam 116,13 kilometre tamamlaması planlanıyor.

Omuz sakatlığına rağmen sıralama turlarına katılmayı başaran Razgatlıoğlu'nun yarış performansı, geçirdiği kazanın ardından yakından takip edilecek. Milli sporcunun omzundaki sakatlığın uzun vadeli etkilerine ilişkin ayrıntılı bir sağlık raporu henüz açıklanmadı.