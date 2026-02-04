Türkiye genelinde gıda güvenliği konusunda deprem etkisi yaratan yeni bir skandal, Alanya’daki tüketicileri de tedirgin etti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği son denetimlerde, vatandaşın sofrasına giren ürünlerdeki korkunç hileler bir kez daha ifşa oldu. Özellikle ekonomik sıkıntılar nedeniyle indirim takip eden vatandaşların en çok uğradığı zincir marketlerden birinde satılan "Anket Pişmiş Dana Döner" isimli üründe, dana eti yerine "tek tırnaklı" (at ve eşek) eti tespit edildi.

İNDİRİM TUZAĞINDA GIDA TERÖRÜ

Skandalın boyutu, hilenin yapıldığı ürünün pazarlanma şekliyle daha da büyüdü. Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesaplarından ve market broşürlerinden "Hafta sonuna özel ekstra indirimler" sloganıyla duyurulan ürünün, vatandaşlara cazip fiyatla sunulduğu ortaya çıktı. Kooperatif Market bünyesinde 250 gramı 105,90 TL’den satışa sunulan dönerin, kampanya adı altında tüketiciye yedirildiği belirlendi. Alanya’da da şubeleri bulunan ve güvenilir imajıyla bilinen market zincirindeki bu olay, yerel tüketicide şok etkisi yarattı.

ETİKETTE 'DANA' ANALİZDE 'EŞEK'

Bakanlık laboratuvarlarında 5996 sayılı yasa kapsamında yapılan detaylı analizler, ambalaj üzerindeki yalanı belgeledi. Ürünün etiketinde "Dana Döner" ibaresi yer almasına rağmen, içerikte mevzuata kesinlikle aykırı olan tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu raporlandı. Gıda güvenliği uzmanları, bu tür hilelerin sadece ekonomik bir vurgun değil, aynı zamanda halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdit olduğunu vurguluyor.

BAKANLIKTAN SERT YAPTIRIM MESAJI

1,1 milyon takipçili hesaplardan reklamı yapılan ve "güvenli gıda" algısıyla satılan ürünle ilgili yasal süreç başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan firmalara karşı denetimlerin sıkılaşacağını ve ifşaların süreceğini bildirdi. Alanya’daki vatandaşlar ise, mutfaklarına giren paketli ürünlerdeki denetimlerin artırılmasını ve bu tür "kampanya" tuzaklarına karşı daha ağır yaptırımlar uygulanmasını bekliyor.