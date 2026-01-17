ALANYA Emlakçılar Derneği (ALEMDER), emlakçılara getirilen yıllık 40.000 TL’lik ruhsatname harcını protesto etmek ve söz konusu uygulamanın kaldırılması talebiyle bugün saat 14.00’te Hacet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Protesto kapsamında ayrıca imza kampanyası da başlatıldı. Düzenlenen eyleme CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda emlakçı katıldı.

‘BU HARÇ KABUL EDİLEMEZ’

Protestoda konuşan ALEMDER Başkanı Özgür Erbaş, yıllık 40 bin TL’lik ruhsat harcının emlak sektörü için kabul edilemez olduğunu belirterek, “Emlak sektörüne ve mesleğimize adeta bir hançer gibi saplanan, bizleri derinden yaralayan yıllık 40.000 TL’lik ruhsat harcının kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Zaten konut kredisi oranlarının yüksekliği ve ikamet izinlerindeki kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir çok zor günler geçiriyorduk. Buna rağmen, her şeye karşın ayakta kalmak ve rızkımızı kazanmak için umutluyduk. Ta ki bu karar, saha gerçekliğinden uzak bir şekilde masa başında alınana kadar. Aniden alınan bu kararla bizlere 31 Ocak’a kadar süre tanınmış, ayrıca bu harcın her yıl alınacağı beyan edilmiştir. Bununla da kalmayıp, herhangi bir adres değişikliğinde ek olarak 40.000 TL talep edileceği ifade edilmiştir. Harcı ödemediğimiz takdirde ise faaliyet gösteremeyeceğimiz belirtilmektedir. Bu harcı kabul etmiyoruz, adil bulmuyoruz. Verilen bu hakkaniyetsiz karardan acilen vazgeçilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Aksi hâlde mesleğimiz telafisi zor bir yara alacaktır. Sektörün yasal olarak güvence altına alınmasını beklerken, her şeyi resmi olan meslektaşlarımızın bu kararla cezalandırıldığını; buna karşın bu işi kaçak ve korsan şekilde yapanların adeta ödüllendirildiğini üzülerek görüyoruz. Alanya Emlakçılar Derneği olarak, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyor; yetkilileri bu harcı kaldırmak adına sesimizi duymaya davet ediyorum. Katılım gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

‘BU ADALETSİZ KARAR DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR’

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ise uygulamanın esnaf açısından ciddi mağduriyet yarattığını belirterek, “Emlakçı ve galericilerden; nüfusu 30 binin üzerindeki yerlerde 40 bin TL, nüfusu 30 binin altındaki yerlerde ise 20 bin TL olmak üzere yıllık bir harç alınması öngörülmektedir. Bu uygulama, esnafımız nezdinde adeta bir haraç olarak değerlendirilmektedir. Peki, esnafımız neden buna haraç diyor? Bu harç Ocak ayında ödenmediği takdirde faiziyle birlikte tahsil edilmektedir. Üstelik bu bedel ödenmeden yetki belgesi alınamamaktadır. Çok kazananla az kazanan esnaf aynı bedeli ödemek zorunda bırakılmaktadır. Aralık ayında yetki belgesi alan bir esnafımız, sadece bir ay sonra Ocak ayında bir yılın tamamı için yeniden ödeme yapmak zorunda kalmaktadır. İşlerin son derece durgun olduğu bir dönemde getirilen bu harç; küçük işletmeleri sistem dışına itmekte, sektöre yeni girişleri zorlaştırmakta, kayıt dışılığı ve haksız rekabeti artırmaktadır. Geçtiğimiz yıl sosyal medya yasaklarıyla esnafımızı adeta sarı sayfalara mahkûm ettiniz. Bugün esnafımız kira öder gibi ilan parası ödemektedir. Biz bu yasakların kaldırılmasını, sektörün desteklenmesini beklerken; şimdi de her yıl alınacak bu harçla sektöre yeni bir darbe vurulmaktadır. Buradan ilgili bakanlıklara açıkça çağrıda bulunuyorum. Bu adaletsiz karar derhal iptal edilmelidir. İptal edilmeyecekse dahi acilen revize edilmelidir. Yetki belgeli emlakçılar ve galericiler bu kapsamdan çıkarılmalıdır. Bu harç her yıl alınmamalı, tek seferlik ve sembolik bir düzeye çekilmelidir. Ayrıca sarı sayfa ilan fiyatları denetlenmeli, üyelik ücretlerindeki artışlara sınır getirilmelidir. Sosyal medya yasakları da bir an önce kaldırılmalı; işini düzgün yapan, vergisini ödeyen esnafla değil, kayıt dışı faaliyetlerle mücadele edilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenlemeyi yargıya taşıyacağımızı buradan açıkça ifade ediyorum. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sözlerime son vermeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum. Burada Nuri Demir Başkanımız da bulunuyor. Görev sürem boyunca tecrübelerinden fazlasıyla faydalandım. Alanya’ya çok önemli hizmetler sundu. Ben kendisini her zaman bir büyüğüm olarak gördüm. Bugün burada söz alabiliyorsak, bu kıymetli büyüklerimizin emekleri sayesindedir” ifadelerini kullandı.

‘BU YANLIŞTAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ’

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da emlak sektörünün Alanya ekonomisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Medeniyet, tarih ve kültür şehri Alanya, son yarım yüzyılda tarım, son 30 yılda ise turizmle öne çıkarak bölgemizin ve ülkemizin en önemli turizm kentlerinden biri haline gelmiştir. Alanya ekonomisinde bugün üç temel sektör belirleyici konumdadır: tarım, turizm ve turizme bağlı olarak gelişen inşaat ve emlak sektörü. Özellikle emlak sektörü; Alanya’ya ve ülkemize ciddi düzeyde döviz girdisi sağlayan, istihdam oluşturan ve kentimizin uluslararası tanıtımında önemli rol üstlenen stratejik bir alandır. Ancak ekonomiye ve tanıtıma bu denli katkı sunan emlak sektörü, yıllardır süregelen denetimsizlikler nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. İzinsiz ve yetkisiz emlak faaliyetleri, çalışma izni olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslar, ofisi ve yetki belgesi olmadan emlakçılık yapan kişiler ile bu alanlarda etkin bir denetim ve yaptırım mekanizmasının işletilmemesi, hem Alanya ekonomisini hem de sektörün itibarını derinden zedelemiştir. Bu sorunlar; başta Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Sayın Özgür Erbaş olmak üzere, emlak dernekleri ve esnaf odaları tarafından yıllardır dile getirilmiş, çözüm noktasında kamuoyunda ve yetkili merciler nezdinde defalarca gündeme taşınmıştır. Ne yazık ki bu çağrılar karşılık bulmamış; denetimsizlik devam ederken, yetkili, kayıtlı ve kurallara uygun çalışan emlak firmalarına getirilen 40.000 TL’lik yıllık harç, sektöre adeta yeni bir yük bindirmiştir. Zaten ekonomik koşullar nedeniyle zor bir süreçten geçen emlak sektörü, bu uygulama ile daha da baskı altına alınmış; vergisini veren, ruhsatlı ve ofisi olan gerçek emlakçı esnafı cezalandırılırken, kayıt dışı ve denetimsiz çalışanlar görmezden gelinmiştir. Bugün Alanya’da: 385 adet esnaf odasına kayıtlı, 567 adet ticaret odasına kayıtlı olmak üzere yaklaşık 1.000 kayıtlı ve resmi emlak firması bulunmaktadır. Buna karşın, en az bu sayı kadar kayıt dışı, denetimsiz, merdiven altı ve özellikle yabancı uyruklu kaçak emlak faaliyeti yürüten kişi olduğu sektör tarafından açıkça bilinmektedir. Sorunun çözümü; yükü kurallara uyan, vergisini veren, yetki belgeli emlakçının sırtına bindirmek değil, aksine kayıt dışı ve denetimsiz faaliyet gösterenlere yoğunlaşmak, etkin denetim ve caydırıcı yaptırımları hayata geçirmektir. Bu nedenle; Sektörü daha da zora sokan bu düzenleme derhal geri çekilmeli, Emlakçı esnafının üzerindeki mali yük hafifletilmeli, Sektörün sağlıklı gelişimi için bu konu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hem de kamuoyunda güçlü biçimde gündeme taşınmalıdır. Aksi halde bu uygulama, sektörün tabiri caizse “haraç” niteliğinde bir yükle karşı karşıya bırakılması anlamına gelmekte ve Alanya ekonomisine ciddi zarar vermektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, Alanya’nın, emlak sektörünün ve binlerce emekçinin geleceği açısından zorunluluktur” diye konuştu.