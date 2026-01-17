ALANYA Metal İşleri Odası Başkanı ve başkan adayı Ali Rıza Açman, yaklaşan oda seçimleri öncesinde seçim ofisini Alanya Sanayi Sitesi’nde Denizbank yanında düzenlenen törenle hizmete açtı. Esnafın ve oda üyelerinin yoğun katılım gösterdiği açılış programı, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı bir atmosferde gerçekleşti. Duaların okunmasının ardından kurdele kesilerek ofisin açılışı gerçekleştirildi.

‘ESNAFIMIZIN SESİ OLMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ’

Açılışta konuşan Alanya Metal İşleri Odası Başkanı ve başkan adayı Ali Rıza Açman, dört yıllık görev süresi boyunca üyeler için gece gündüz çalıştıklarını belirterek yeniden aday olma gerekçesinin koltuk sevdası değil, yarım kalan projeleri tamamlamak olduğunu söyledi. Açman, “4 yıl boyunca, siz değerli üyelerimize ve odamıza hizmet etmek için ben ve ekibim gece gündüz çalıştık. Bugün yeniden aday olmamızın sebebi koltuk sevdası değil, yarım kalan işlerimizi tamamlamaktır. Yapılanların üzerine daha da değer katarak, esnafımızın sesi olmaya devam etmek istiyoruz. Beni zaten tanıyorsunuz; sanayide esnafım. Sabah saat sekizde işimin başına geçer, akşam dokuzda dükkânımı kapatırım. Hepiniz beni çok iyi biliyorsunuz. Demokrasi çerçevesinde bu tür seçimlerin yapılması çok kıymetli. Hiç kimseyi ayrıştırmadık, bundan sonra da ayrıştırmayacağız. “Bir oydan ne olur” demeyin, vazgeçmeyin. 22 Ocak Perşembe günü, hepinizi Cikcilli Düğün Salonu’nda oy kullanmaya davet ediyorum. Geldiğiniz için, değerli vaktinizden bize zaman ayırdığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca bir müjdeyi de paylaşmak isterim: Alanya Belediyesi ile uzun süredir görüştüğümüz otopark sorunu konusunda önemli adımlar atıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor ve inşallah en kısa sürede somut sonuçlar alacağız. Bu sorunları hep birlikte çözeceğiz. Bir dönem daha “evet” derseniz çok sevinirim. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum, hepinizi seviyorum” dedi.

‘LÜTFEN SANDIĞA GELİN VE OYUNUZU KULLANIN’

Programda konuşan Alanya Metal İşleri Odası başkan adayı Kerim Taş ise seçim sürecinde birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini ifade etti. Odanın yaklaşık bin 500 üyesi olduğunu hatırlatan Taş, düşük katılımın oda gücünü zayıflattığını belirterek, “Biz, Ali Rıza Açman ile birlikte bir araya gelerek örnek bir duruş sergiledik. Kimse ayrıştırılmasın istedik. Çünkü esnaf hepimizin esnafı; biz de esnafız. Alanya’da bir ilk yaşandı. Dün açılışta Sayın Başkanımızı davet ettim, sağ olsun katıldı. Orada verdiğimiz mesaj çok netti: Bu bir seçim, ama odanın asıl sahipleri sizlersiniz. Bizler sizden destek istiyoruz. Sizlerden ricamız, lütfen sandığa gelin ve oyunuzu kullanın. Şu anda odamızın yaklaşık bin 500 üyesi var. Ancak bin kişi, 700 kişi oy kullandığında; resmi kurumlara gittiğimizde odamız yeterince güçlü hissedilmiyor. Katılım ne kadar yüksek olursa, seçilen oda başkanının gücü de o kadar artar ve hizmet üretmek daha kolay olur” diye konuştu.