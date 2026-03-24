Bayram eğlencesine yoğun ilgi gösteren misafirler, müzik ve eğlence dolu anların tadını doyasıya çıkardı. Gecenin ritmini ise mekanın DJ'i Sedat Kılınç belirledi. Bayrama özel hazırladığı repertuarla sahne alan Kılınç, enerjik performansıyla konukları coşturdu ve eğlencenin temposunu bir an olsun düşürmedi. Geceye katılanların "keyifli atmosfer" yorumları yaptığı Ay'La Restaurant'ta, Alanya'nın tanınmış simaları da bir araya geldi. Samimi ortamı ve kaliteli müzikleriyle dikkat çeken mekan, bayram eğlencelerinin en çok konuşulan adreslerinden biri oldu. Cemali AYDINOĞLU

