ALANYA Belediyesi Oba Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’nde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında, farklı kuşakları bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek, tecrübe aktarımını sağlamak ve yaşlılara yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Alanya Belediyesi Oba Rüya İpekten ve Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi’ndeki çocuklar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde özel olarak kurulan 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldiler. Etkinlikte, "çınarlar" ile "fidanlar" aynı masayı paylaştı. Birlikte yapılan neşeli bir sabah kahvaltısının ardından etkinlik, sanat ve eğlenceyle devam etti.

SU KABAĞI BOYADILAR, ŞARKILAR SÖYLEDİLER

Tazelenme Üniversitesi'nin kıdemli öğrencileri ve kreşin minik sakinleri, geleneksel su kabağı boyaması yaptılar. Ortaya son derece renkli ve yaratıcı eserlerin çıktığı buluşmada, hep bir ağızdan çocuk şarkıları söylendi ve çeşitli oyunlar oynandı.

BAŞKAN DANIŞMANI KONUKÇU DA MUTLULUĞA ORTAK OLDU

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu da programa katılım sağladı. Konukçu, nesilleri kaynaştıran bu anlamlı buluşmada hem Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle hem de minik çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN