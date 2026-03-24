ALANYA'DA Ramazan Bayramı coşkusu, kentin gözde mekanlarından La Perla Restaurant'ta doruğa ulaştı. Bayram eğlencelerinin en yoğun yaşandığı adreslerden biri olan mekan, özel programıyla misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Canlı müzik performanslarıyla renklenen gecede, işletmenin müdavimleri hem bayramın tadını çıkardı hem de eşsiz Alanya manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Yoğun ilginin gözlendiği programda, müzik ve eğlence bir an olsun dinmezken, konuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. La Perla Restaurant'ta düzenlenen bu özel gece, bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan atmosferiyle katılımcılardan tam not aldı. Cemali AYDINOĞLU

