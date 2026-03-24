Ziyaret kapsamında Ayan tarafından, TRT Genç ekranlarında yayınlanan Öğretmenim Canım Benim belgeselinin “Hayat Okulu” başlıklı bölümünün gala programı için Kaymakam Öztürk’e davetiye takdim edildi. “Okul dört duvardan ibaret değildir” anlayışıyla hareket eden okul yönetimi, gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla adından söz ettiriyor. Okul Müdürü Fatma Ayan’ın başarıları da dikkat çekiyor. Sabancı Vakfı tarafından yürütülen “Fark Yaratanlar” programında yer alan Ayan, Microsoft tarafından “Harikalar Yaratan Öğretmen” seçilerek Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etti. Ayrıca eğitim alanında elde ettiği dereceler ve EBA’da örnek gösterilen çalışmalarıyla Alanya’nın adını öne çıkardı. Kaymakam Şakir Öner Öztürk ise nazik ziyaret ve davet için teşekkür ederek, Fatma Ayan’ı eğitime sağladığı katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Belgeselin “Hayat Okulu” bölümüne ilişkin gala programı, 28 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. (Haber MERKEZİ)

