AY-yıldızlı ekip, hazırlıklar çerçevesinde 10-12 Şubat tarihleri arasında deplasmanda Lüksemburg ile özel maçlar oynayacak. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Can Karademir’in milli davet alması camiada sevinçle karşılandı. Alanyaspor'dan yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Yusuf Can Karademir, U18 Milli Takımımızın UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçları hazırlıkları kapsamında 10-12 Şubat tarihlerinde deplasmanda Lüksemburg ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi. Futbolcumuzu tebrik eder, başarılar dileriz."

Kaynak: Haber Merkezi