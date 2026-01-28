ALANYA’NIN Bademağacı Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zeytin ağaçlarının kesilmesi büyük tepki topladı. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Kılıç’ın 3 yıl önce diktiği ve verim çağına gelmek üzere olan zeytin ağaçlarının dün akşam saatlerinde kesildiği ve kırıldığı belirlendi. Sabah saatlerinde tarlasına gelen Kılıç’ın eşi, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından bölgeye gelen Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, üreticiyle bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Göktepe’ye mahalle muhtarı ve ziraat odası delegesi de eşlik etti.

‘BU KESİM ART NİYETLİ BİR MÜDAHALEDİR’

Yaşanan olaya sert tepki gösteren Göktepe, “Bademağacı Mahallemizde bir üreticimizin zeytin ağaçlarının kesildiği bilgisi üzerine bugün bahçeye geldik. Buradaki en acı ve düşündürücü durum, neredeyse verim çağına gelmiş zeytin ağaçlarının dipten kesilmiş olmasıdır. Bu tür kesimler, ağaçların yeniden filizlenmesini engellemeye yöneliktir ve tarımsal üretime karşı art niyetli bir müdahaleye işaret etmektedir” dedi.

ZİRAAT ODASI’NDAN FİDAN DESTEĞİ

Kesilen ağaçların bulunduğu alanın üreticiye ait tapulu parsel olduğunu belirten Göktepe, üretimin devam edeceğini vurguladı. Üretici Hüseyin Kılıç’ın, “Tekrar ekip üretime devam edeceğim, tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağım” sözlerini aktaran Göktepe, Alanya Ziraat Odası olarak kesilen 27 zeytin ağacının yerine 27 adet zeytin fidanı temin edeceklerini açıkladı.

‘SORUNLAR KONUŞARAK ÇÖZÜLMELİ’

Bu tür olayların zaman zaman aile içi, komşular arası ya da dış kaynaklı husumetlerden kaynaklandığını ifade eden Göktepe, “Sorunların çözümü kesinlikle konuşarak olmalıdır. Zeytin gibi yıllarca emek verilen, ülkemiz ve bölgemiz için son derece değerli ürünlere zarar vererek bir sonuca ulaşılamaz” diye konuştu. Göktepe, destek sürecinde duyarlılık gösteren Alanya basınına da teşekkür ederek, “Bizler üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.