Alanya'nın Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonunun 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Turuncu-yeşilliler, 7 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada yalnızca üç puanın değil, iki uzun deplasman serisinin de peşinde olacak. Alanyaspor bugüne kadar Rize'de oynadığı Süper Lig maçlarında galibiyet elde edemezken, lig genelindeki dış saha galibiyeti hasreti de 17 karşılaşmaya ulaştı.

RİZE'DE İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE

İki takım arasındaki Süper Lig rekabetinde Rize deplasmanı Alanyaspor için zorlu bir adres oldu. Turuncu-yeşilliler, Çaykur Rizespor'un sahasında çıktığı 8 lig karşılaşmasında 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Böylece Rizespor, Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde deplasmanda yenemediği rakipleri arasında en fazla ziyaret ettiği takım konumuna geldi.

Alanyaspor'un Rize'deki son iki lig karşılaşması da bu seriyi sona erdirmeye yetmedi. Mart 2025'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, 25 Ocak 2026'daki son Rize buluşması 1-1 tamamlandı. İki takımın Alanya'daki Ağustos 2025 karşılaşmasında ise gol sesi çıkmamıştı.

DIŞ SAHADAKİ HASRET 17 MAÇA ULAŞTI

Alanyaspor'un çözmek istediği diğer önemli sorun ise deplasman performansı. Turuncu-yeşilliler, Eylül 2025'te Konyaspor'u dış sahada mağlup ettikten sonra oynadığı 17 Süper Lig deplasmanında galibiyete ulaşamadı. Bu dönemde 12 beraberlik alan Alanya temsilcisi, 5 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Serinin son halkası Eyüpspor karşılaşması oldu. Alanyaspor, İstanbul deplasmanında 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve 2026-2027 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı. İlk üç haftada bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan turuncu-yeşilliler 4 puan topladı.

SON YEDİ MAÇTA ALANYASPOR ÜSTÜN

Rize'deki galibiyet hasretine karşın iki takım arasındaki yakın dönem sonuçları Alanyaspor lehine bir tablo ortaya koyuyor. Çaykur Rizespor, rakibiyle oynadığı son 7 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca bir kez kazanabildi. Bu süreçte Alanyaspor 3 galibiyet alırken 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Rize ekibinin tek galibiyeti Mart 2025'te sahasındaki 3-1'lik karşılaşmada geldi.

Çaykur Rizespor ise yeni sezona 3 maçta 6 puanla başladı. Karadeniz temsilcisi Konyaspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederken, sahasındaki Samsunspor karşılaşmasını 2-0 kaybetti. Rizespor böylece ilk üç haftada 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

RİZE'NİN DE İÇ SAHA SERİSİ SINAVDA

Karşılaşma ev sahibi ekip açısından da istatistiksel bir eşik taşıyor. Bu sezon sahasındaki ilk lig maçında Samsunspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor, Alanyaspor karşısında da puan alamazsa sezonun ilk iki iç saha karşılaşmasını mağlubiyetle tamamlamış olacak. Rize ekibinin Süper Lig'de bunu son yaşadığı sezon 2005-2006 olmuştu.

SON DEPLASMAN ZAFERİNDE DE RECEP UÇAR VARDI

Maç öncesindeki ilginç ayrıntılardan biri de Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar üzerinden ortaya çıkıyor. Alanyaspor'un mevcut 17 maçlık deplasman serisinden önceki son dış saha galibiyeti Konyaspor karşısında gelmişti. O karşılaşmada Konyaspor'un teknik direktörlüğünü bugün Rizespor'un başında bulunan Recep Uçar yapıyordu.

DÜDÜK TAŞKINSOY'DA

Çaykur Rizespor-Alanyaspor karşılaşmasını İstanbul bölgesi üst klasman hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Murat Şener üstlenecek, dördüncü hakem ise Birkan Altındaş olacak.

Taşkınsoy daha önce Alanyaspor'un biri Süper Lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki karşılaşmasını yönetti ve turuncu-yeşilliler bu iki maçı da kazandı. Bu karşılaşmalardan ligde oynananı yine Çaykur Rizespor'a karşıydı. Alanyaspor, 2024-2025 sezonunda sahasında oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı.

Alanyaspor, Rize'den üç puanla dönmesi halinde hem Çaykur Rizespor deplasmanındaki ilk Süper Lig galibiyetini elde edecek hem de yaklaşık bir yıldır devam eden dış saha galibiyeti hasretini sona erdirecek.