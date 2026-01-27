İstanbul’da yapılan toplantıya; ALTAV Başkanı ve Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, ALTİD Başkanı Cem Özcan, TGA 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin ve ALTAV Proje Koordinatörü Can Som katıldı. Heyet, TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu ile Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın ile bir araya geldi. Toplantıda Alanya’nın 2026 yılı etkinlik takvimi ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alınırken, görüşme sonunda kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve sürecin daha etkin, koordineli ve sıkı bir iş birliği içerisinde yürütülmesi konusunda prensip kararı alındı.

