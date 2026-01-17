ALANYA'NIN geleneksel tarım gücünü modern bilim ve turizmle birleştirme vizyonuna, sektörün en önemli paydaşlarından biri olan Alanya Hal Derneği’nden güçlü bir destek geldi. Dernek Başkanı Adem Kaya, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde stratejik arazilerin değerlendirilmesi projesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘TARIM VE TURİZM EL ELE VERMELİ’

​Başkan Adem Kaya, Alanya’nın sadece deniziyle değil, bereketiyle de dünyada marka olması gerektiğini vurguladı. Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Alanya, denizi kadar bereketli topraklarıyla ve bu topraklarda yetişen birbirinden değerli ürünleriyle vitrine çıkmalıdır. Tarım ve turizmin el ele olduğu, turistlerin Alanya’yı başka bir pencereden göreceği bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz."

​Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan 110 dönümlük arazinin hem tarımsal bilim merkezi hem de agroturizm (tarım turizmi) alanı olarak projelendirilmesi gerektiğini belirten Kaya, bilimsel temelli üretimin önemine dikkat çekti. Toprağa alın teri döken üreticinin en büyük hayalinin, emeğinin bilimle değer kazanması olduğunu ifade eden Başkan Kaya, "Dünyanın en eski gerçeği olan tarımın, modern bilimle iç içe olacağı bu projenin bir an evvel hayata geçirilmesini diliyoruz. Bu vizyon Alanya’ya büyük güç katacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

‘YILLAR ÖNCE ÖNERDİĞİMİZ PROJE GÜNDEMDE’ ​

Alanya Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şenli ise, Alanya gündeminde yer alan "Agroturizm Merkezi" projesinin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek, projenin hayata geçmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı. ​Alanya’nın tarımsal vizyonunu değiştirecek olan Agroturizm Merkezi projesine, bölgenin en güçlü üretici temsilcilerinden tam destek geldi. Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şenli, projenin Alanya markasını dünya sahnesinde öne çıkaracağını vurguladı. Başkan Mustafa Şenli, projenin aslında uzun süredir planladıkları bir vizyon olduğunu belirterek, "Alanya kamuoyunda gündeme gelen Agroturizm Merkezi, muz üreticileri olarak bizleri heyecanlandıran bir projedir. Üniversitemizin yeni kurulduğu dönemde biz sektör olarak bir dosya hazırlayıp sunmuş ve bugün gündeme gelen bu projeyi önermiştik. O dönem üniversitemiz henüz çok yolun başındaydı ve bu önerimiz ilerlemedi" dedi.

​TARIMSAL ÜRETİM BİLİMSEL KİMLİĞE KAVUŞMALI

​Tarımın bilimsel temellerle desteklenmesinin önemine değinen Şenli, "Alanya’da muz başta olmak üzere tarımsal üretimin bilimsel bir kimliğe kavuşarak öne çıkması çok önemli bir çalışma olur. Tarımsal üretim yapanlar ülkemizde bürokrasinin çok daha önünde yürümektedirler. Bir vatandaşımız bir ülkeye gider ve bir fidan getirir; Alanya’mızda kendi gayretiyle yetiştirip çoğaltır. Bu ürün, bu gayretlerden sonra bir sektöre dönüşür ve döviz kapılarını açar" ifadelerini kullandı.

​ALKÜ VE TARIM-TURİZM İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

​ALKÜ bünyesinde bu tür bir projenin yer almasının stratejik önemine dikkat çeken Başkan Şenli, şunları kaydetti: "ALKÜ bünyesinde böyle bir projenin yer alması hem tarımın hem de turizmin iki yükselen değer olarak Alanya markasını tüm dünyada öne çıkaracaktır. Biz Muz Üreticileri Birliği olarak böyle bir projeye her türlü desteği vermeye hazırız."

​Projenin bir an önce hayata geçmesi için paydaş olmaya hazır olduklarını belirten Şenli, sözlerini şöyle tamamladı: "Elimizi taşın altına koyar, Alanya’ya değer katacak bu çok önemli bilimsel çalışmanın paydaşı oluruz. Dilerim en kısa sürede olumlu bir yol alınır. Alanya’mızın menfaatine olacak her türlü projenin altına seve seve imzamızı atarız."

‘BU TAHSİS SÜRECİNİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYİZ’

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Avrupa Engelliler Merkezi için ayrılan ancak bugüne kadar değerlendirilemeyen arazinin, ALKÜ’ye kazandırılması gerektiğini vurguladı. Başkan Göktepe, bu alanın üniversiteye tahsis edilmesinin Alanya tarımı için bir kırılma noktası olacağını belirterek; "İlçemizin ılıman iklimi ve ALKÜ’nün bilimsel gücünü birleştirerek, Alanya’mıza dünya standartlarında bir agroturizm vizyonu kazandırmalıyız" dedi. ​Göktepe’ye göre, önerilen proje hayata geçtiğinde, 110 dönümlük dev saha şu işlevleri üstlenecek: Tropikal Üretim ve Ar-Ge: Alanya’ya uyum sağlamış tüm tropikal ürünler ve tıbbi-aromatik bitkiler için bilimsel araştırma sahaları kurulacak.

​Dikey tarım, topraksız tarım ve durgun su tarımı gibi modern üretim tekniklerinin demo alanları oluşturulacak. ​Çiftçilere sertifikalı fidan temini sağlanırken; Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çocuklara yerli üretimin önemi aşılanacak. ​Ziraat Odası’nın projesi olan bitkisel atıkların organik gübreye dönüştürüldüğü tesisler bu sahada yer alacak, üretilen gübreler doğrudan çiftçiye ulaştırılacak. ​Şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar ve turistler için toprağa dokunabilecekleri özel turizm alanları oluşturulacak.

​Göktepe, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Tropikal Ürünler Festivali’nin de üniversitenin bilimsel katkısıyla çok daha güçlü bir vizyona kavuşacağını ifade etti. Ziraat Odası olarak bu tahsis sürecinin en büyük destekçisi olduklarını belirten Göktepe; "Bu alan; bilim, üretim, eğitim ve turizmi aynı potada buluşturabilecek stratejik bir öneme sahiptir. İlçemizin tarımsal geleceği için bu vizyonun arkasındayız," diyerek sözlerini tamamladı.

TROPİKAL ÜRETİMDE ‘BİLİMSEL MERKEZ’ VURGUSU

​Projeye birlik olarak destek verdiklerini söyleyen Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, Alanya’nın sadece bir turizm kenti değil, aynı zamanda dev bir tarım ekonomisi olduğunu vurguladı. Hüddoğlu, "Alanya bugün 350 bin nüfuslu bir şehir ancak bu nüfusun en az 120 bini dolaylı veya doğrudan tarımla iç içe yaşıyor. Tarımın bilimsel bir merkez çatısı altında modern bir altyapıya kavuşması ve bu potansiyelin turizmle entegre edilmesi, şehrimize her bakımdan büyük güç katacaktır. Alanya özellikle tropikal meyve üretiminde Türkiye’nin parlayan yıldızı haline geldi. Projenin paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyacağız. Alanya kamuoyundan yükselen bu haklı talebe biz de sonuna kadar destek veriyoruz. 110 dönümlük bu değerli arazinin tarım ve turizmin paydaşlarıyla bilimsel bir merkeze dönüştürülmesi, geleceğimiz için stratejik bir adımdır. Birlik olarak tecrübelerimizi aktarmaya ve elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız."