İşte partiler ve öne çıkan çalışmalar:



İKTİDARIN "TAM PRES" STRATEJİSİ VE AK PARTİ ANALİZİ

​Alanya’da haftanın en baskın aktörü kuşkusuz AK Parti oldu. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı yönetimindeki teşkilat, haftayı üç ana sütun üzerine inşa etti: Kurumsal Disiplin, Saha Görünürlüğü ve Siyasi Transfer.

​KURUMSAL TAHKİKAT VE "MERKEZ" MESAJI

​Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısının; İl Başkanı Ali Çetin, İl Başkan Yardımcısı Anıl Yetişgin ve Koordinatör Mehmet Erden’in katılımıyla "3 kademe" (Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları) ortaklığında yapılması, Antalya İl Başkanlığı’nın Alanya’ya verdiği stratejik önemi tescilledi. Bu katılım, teşkilatın hiyerarşik gücünü ve seçim disiplinini pekiştiren bir gövde gösterisi olarak yorumlandı.

​HAFTANIN MANŞETİ: LEVENT TOP TRANSFERİ

​Siyaset kulislerini sarsan gelişme, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Top’un kardeşi Levent Top’un AK Parti saflarına geçmesi oldu. Bu "saf değiştirme" hamlesi, AK Parti için sadece bir üye kazanımı değil, rakip kalede yaratılan bir gedik ve "psikolojik üstünlük" ilanıdır.

​SOSYAL VE SPORTİF ALAN YÖNETİMİ

​Teşkilat; Esnaf Odası adaylarının ofis açılışlarından, Dim Mahalleleri Futbol Turnuvası ve Taekwondo müsabakalarına kadar hayatın her alanında "ödül veren" ve "yanında olan" bir profil çizdi. İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ziyaretiyle de "Türkiye Yüzyılı" vizyonu yerel tabana kültürel bir bağla servis edildi.





​CHP’DE "MAHMUTLAR" DEPREMİ VE ÖRGÜTLÜ MÜCADELE

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, haftayı bir yanda profesyonel katılımların heyecanı, diğer yanda ise Mahmutlar özelinde yaşanan firelerin burukluğuyla kapattı.

​MAHMUTLAR PARADOKSU ATAMA VE İSTİFA

​Başkan Bülent Kandemir’in Alanya’nın en büyük seçmen deposu olan Mahmutlar’a Cengiz Uğurkutu’yu ataması, mahalle yapılanmasını tazelemeyi hedeflerken, beraberinde Levent Top’un istifasını getirdi. Bu durum, CHP için önümüzdeki günlerde "iç barışı koruma" ve "Mahmutlar’daki sessizliği dağıtma" zorunluluğunu doğurdu.

​AKADEMİK VE PROFESYONEL YAKLAŞIM

​Diyetisyen Veli Sarı’nın partiye katılımı, CHP’nin "genç ve profesyonel" kadro değişimine verdiği önemi gösterdi. Ayrıca Eğitim-Sen söyleşisi ve Alper Taş’ın katılımıyla düzenlenen etkinlik, partinin entelektüel ve ideolojik zeminini diri tutma çabası olarak kayda geçti.

​YEREL SORUNLARA HIZLI MÜDAHALE

​Beldibi’ndeki heyelan sonrası yolun açılması müjdesinin bizzat Başkan Kandemir tarafından verilmesi, "Sorunları takip eden ve çözen yönetim" imajını güçlendirdi. Sportif alanda ise Nazmi Zavlak ve ekibinin kupa törenindeki varlığı, sahanın terk edilmediğinin kanıtıydı.









​MHP VE İYİ PARTİ'NİN SAHA MESAİSİ

​Sağ kulvarda MHP "gönüllere girme", İYİ Parti ise "kurumsal diyalog ve kongre" odaklı bir hafta geçirdi. MHP Alanya İlçe Teşkilatı, bu haftayı hem yoğun esnaf ziyaretleriyle hem de teşkilatı derinden sarsan bir kayıpla geçirdi. ​ "Tasanı dinlemeye, kaygını anlamaya geliyoruz" mottosuyla; Şekerhane, Kızlarpınarı, Güllerpınarı ve Mahmutlar mahallelerinde esnafın nabzı tutuldu, talepler yerinde dinlendi.

​HALKLA İÇ İÇE

Dim Mahalleleri 6. Futbol Turnuvası’nın final gecesine İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve yönetimi tam kadro katılarak bölge halkıyla buluştu.

​14 Ocak'ta İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün baldızı Ayşe Güngörmüş’ün vefatı teşkilatta büyük üzüntü yarattı.

​KURUMSAL DEVAMLILIK

Başkan Sünbül’ün şahsi acısına ve taziye sürecine rağmen, ilçe başkan yardımcıları ve yöneticiler sahayı boş bırakmayarak planlı programları sürdürdü.

​MHP, bu haftayı kişisel acılarını kurumsal sorumlulukla dengeleyerek, "sıkılmadık el bırakmama" hedefi doğrultusunda tamamladı.

İ Yİ PARTİ

​ ​ İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, bu haftayı hem yerel dinamikleri konsolide ederek hem de genel merkez düzeyindeki büyük organizasyona odaklanarak çift yönlü bir stratejiyle geçirdi.

​ RESMİ KURUM VE ODA MESAİSİ

İlçe Başkanı Hilmi Er ve yönetimi, Alanya SGK ve Tapu Sicil Müdürlüklerini ziyaret ederek kamu bürokrasisiyle olan diyaloğunu güçlendirdi. Ayrıca, yaklaşan oda seçimleri kapsamında esnaf odası başkan adaylarını (Ali İhsan Özdemir, Duran Şimşek, Fatih Nizam, Doğan Bacak) ofislerinde ziyaret ederek esnaf tabanına yönelik aktif bir saha çalışması yürüttü.

​ ANKARA VE KURULTAY HAZIRLIĞI

Haftanın en önemli siyasi ajandası 4. Olağan Büyük Kongre oldu. İl Başkanı Ali Adnan Kaya ile koordinasyon toplantısı yapan Hilmi Er, teşkilatı Ankara yolculuğuna hazırladı.

​ Başkan Hilmi Er, tüm vatandaşları 18 Ocak’taki kurultaya davet ederken kullandığı "Cumhuriyetimizin son kalesine, kazdığımız sipere bekliyoruz" ifadesiyle, partinin önümüzdeki dönem siyasi söyleminin sertliğini ve kararlılığını ortaya koydu.

​ İYİ Parti, bu haftayı Alanya’da "devletle barışık, esnafla iç içe ve genel merkezine sadık" bir profil çizerek, kurumsal imajını tazelemiş bir şekilde kapattı.

​





Diğer Partiler

​Haftanın sürpriz çıkışları Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Anadolu Birliği Partisi’nden geldi.

​

ZAFER PARTİSİ: SİYASİ NEZAKET VE CUMHURİYET VURGUSU

​ İ lçe Başkanı Alper Arıkan, CHP’nin ağır toplarını (Coşkun Karadağ, Ali Hancı) ağırlayarak Alanya’da "ideolojik kutuplaşma yerine ortak payda" siyaseti yürütebileceğinin sinyallerini verdi. Bu buluşma, yerel siyasette Zafer Partisi’nin "diyalog merkezi" olma arzusunu gösterdi.

​ANAHTAR PARTİ: KADIN GÜCÜ VE AKTİF BAŞLANGIÇ

​Yeni kurulan yapısına rağmen Anahtar Parti, 1. Tanışma Yemeği ile birliğini ilan etti. Kadın kollarının yeni üye kayıtlarındaki başarısı, partinin taban genişletme stratejisinin merkezine "kadın gücünü" koyduğunu kanıtladı.

​ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: 102 MAHALLEYE 102 ENSTRÜMAN

​Başkan Şükrü Güneri, siyaseti sosyal sorumlulukla birleştirerek çocuklara yönelik bir sanat kampanyası başlattı. Bu hamle, siyasetin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, "insana dokunma" sanatının bir parçası olduğunu gösteren en anlamlı çalışma olarak not edildi.