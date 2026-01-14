ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Önceki Dönem Başkanı, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Şahin, bir yandan her kesimden tebrik ve teşekkür ziyaretlerini kabul ederken, bir yandan da yapılanma çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya'nın sevilen isimlerinden oluşan yönetiminin ardından gençlik teşkilatını da oluşturan Şahin, son olarak Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na Kadın Kolları Başkanı atadı. Şahin'in tercihi, Alanya'nın sevilen genç kadın girişimcisi Serpil Demir oldu.

ŞAHİN: KADINLARIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR

Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın kadınlara yönelik çalışmalarını yürütecek olan Serpil Demir, kendisine verilen bu ulvi görev nedeniyle Şahin'e teşekkür etti.

Şahin ise "Her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da Alanyamızın kadın girişimcilerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımız başımızın tacıdır, her zaman destekçileri olmak görevimizdir" dedi.

Muhabir: Mazlume GÖKTAŞ