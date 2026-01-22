TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre yıl boyunca Antalya’da kent genelinde 86 bin 730 konut satışı gerçekleştirildi. Alanya’da ise 12 bin 851 konut satıldı. Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Abdullah Tuncer bu rakamın 2022 yılında Alanya’da sadece yabancılara yapılan satışa eşdeğer olduğunu belirterek sektörün içerisinde olduğu darboğaza dikkati çekti. Alanya’da emlak piyasasının durma noktasına geldiğini söyleyen Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş ise acil çözüm çağrısında bulundu.

‘ALANYA İÇİN REKORDAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Piyasa koşullarına rağmen Türkiye’de konut fiyatlarında yükselişin sürdüğüne dikkat çeken ALEKOD Başkanı Tuncer, yabancıya mülk satışının 2025’de toplam konut satışının sadece yüzde 1’ine tekamül ettiğini, ancak buna rağmen konut fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadığını vurguladı.

‘YABANCI İLGİSİNİN OLMADIĞI BİR DÖNEMDE BİLE FİYAT ARTIŞLARI DEVAM ETTİ’

Tuncer, “Ülkemizde 2025 yılında tüm zamanların konut satış rekoru kırılarak 1 milyon 688 bin konut satış sayısına ulaşıldı. Ancak Alanya için rekordan söz etmek mümkün değil. İstatistiklerden de görüldüğü üzere Alanya'da yapılan toplam konut satış sayısı 2022 yılında sadece yabancıya yapılan konut satışı kadardır. Bu örnek, şehrimiz gayrimenkul sektörünün geldiği, ‘getirildiği’ konumu gözler önüne sermektedir. Ulusal düzeyde bakıldığında yabancıya yapılan konut satış oranı sadece yüzde 1 seviyesinde olup, yabancı ilgisinin olmadığı bir dönemde bile konut fiyat artışları devam etmiştir. Siyasilerin bu istatistikleri artık görmelerinin zamanı geldi. Bu rakamlarda iflas etmiş, işini kaybetmiş ve dahi intihar etmiş insanların acıları var. Bugün Alanya’da çok sayıda emlak ve inşaat firması faaliyetlerini durdurmuş, işyerlerini kapatmış, iflas etmiş ya da projeleri atıl hâle gelmiştir. Bu firmalarda doğrudan çalışanlar ve sektörden dolaylı (fer’i) fayda sağlayanlar dâhil olmak üzere, en az 60 bin kişi fiilen işsiz kalmıştır. Daha önce defalarca dile getirdiğimiz halde yabancı konut segmenti ve yerli segment arasında bir fark olduğu ve bunların birbirini çok etkilemediği hala görülmüş değil. Bu acı tabloyla artık yabancı konut yatırımcısının önünün açılması gerektiği umarım ilgili ve yetkililerce de görülür. Sektör ikamet kısıtlamasıyla ilgili acil bir çözüm bekliyor. Aksi halde tüm kent ekonomisi bir çöküşle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

‘ALANYA PİYASASI GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ DURUMDA’

Alanya Emlakçılar Derneği (ALEMDER) Başkanı Özgür Erbaş ise, “Anadolu’da şu anda daire satışları devam etmektedir. Alanya ise bir turizm bölgesi olduğu için, konut satışları diğer ilçelerin gerisinde kalmıştır. Konut bir barınma ihtiyacı olmakla birlikte aynı zamanda bir ticarettir; ancak Alanya piyasası gerçekten çok kötü durumda. Piyasa şartları iyi değil. İkamet sorunları, hayat pahalılığı ve konut kredisi faizlerinin yüksek olmasından dolayı piyasa kötü. Bunun düzelmesi için de her zaman önerilerimizi söylüyoruz. Emlakçılara 40 bin liralık bir harç çıktı. Bu harç, emlakçıların sektörden uzaklaşmasına sebep olacak. Bu işi korsan yapmasına sebep olacak. Piyasadan emlakçı çekilirse, müşterinin gelip gitmesi zorlaşır, konut satışı da azalır. Emlakçılar, konut satışında ve bu sektörde kritik rol oynuyor” ifadelerini kullandı.