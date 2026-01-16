Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Yıldız Serdaroğlu, eğitim-öğretim dönemi sonunda öğrencilere dağıtılan karnelerde Atatürk görseline yer verilmemesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Serdaroğlu, kararın sadece görsel bir tercih olmadığını, Cumhuriyet değerlerinin hafızalardan silinmeye çalışıldığını savundu.

​"KARNELER DEVLETİN GENÇLİĞE MESAJIDIR"

​Karnelerin yalnızca not belgesi olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, bu belgelerin devletin çocuklara verdiği bir mesaj olduğunu ifade etti. Serdaroğlu, "Atatürk’ün bu belgelerden çıkarılması, Cumhuriyet değerlerinin görünürlükten bilinçli biçimde uzaklaştırıldığına dair güçlü bir işarettir. Bu durum, bürokraside sessiz ve adım adım ilerleyen bir asimilasyon sürecinin varlığına dair endişeleri artırmaktadır," dedi.

​"TARİHSEL HAFIZA SİLİNİYOR"

​Asimilasyonun sadece kültürel alanlarda değil, tarihsel hafızanın silinmesiyle de gerçekleşebileceğini belirten Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

​"Devlet kurumlarının, özellikle de eğitim bürokrasisinin, Cumhuriyetin kurucu değerlerine karşı mesafeli bir tutum sergilemesi, toplumun ortak paydasını zayıflatma riskini taşır. Atatürk’ün sembolik varlığının azaltılması, gelecek nesillerin Cumhuriyet bilinciyle bağlarının koparılmasına zemin hazırlayabilir."

​"TESADÜF OLAMAZ"

​Uygulamanın "tesadüf" olarak açıklanamayacağını savunan Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı, bu tür adımların siyasi ve ideolojik bir yönelim izlenimi doğurduğunu belirtti. Serdaroğlu, Atatürk’ü eğitimden ve devlet sembollerinden uzaklaştırmanın Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesini dönüştürme çabası olduğunu iddia ederek, kurucu değerlere sahip çıkma çağrısında bulundu.

​"CUMHURİYET MİRASINI YAŞATMAK HAYATİDİR"

​Açıklamasını birlik ve beraberlik mesajıyla sonlandıran Serdaroğlu, "Toplumun ortak hafızasını ve ulusal birliğini korumanın yolu, kurucu değerlere sahip çıkmaktan geçer. Atatürk’ün mirasını doğru anlayarak yaşatmak Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği açısından hayati önemdedir," şeklinde konuştu.

