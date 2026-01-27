Fransa Ulusal Meclisi, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Genel Kurul'da yapılan oylamada tasarı, 23 ‘hayır’ oyuna karşı 116 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Yasa tasarısı, yasalaşmadan önce onaylanmak üzere Senato'ya gönderilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasağın gelecek eğitim-öğretim yılının başlayacağı 1 Eylül tarihine yetişmesi için hükümete ‘hızlandırılmış prosedürü’ devreye sokma talimatı verdiğini duyurdu.

Avustralya'da, geçen aralık ayında 16 yaş altı için dünyadaki ilk sosyal medya yasağı yürürlüğe girmişti.