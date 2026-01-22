Alanya’da Ulaş Tüneli içinde meydana gelen trafik kazası, sürücülere kısa süreli panik yaşattı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir TIR'ın makaslaması sonucu tünel içinde trafik tamamen durdu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre kaza, yağışın etkisini artırdığı saatlerde meydana geldi. Tünel içinde ilerleyen TIR'ın sürücüsü, kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç makaslayarak yolu kapattı.

TRAFİK AKIŞI DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sonrası Ulaş Tüneli’nde araç geçişi bir süreliğine yapılamadı. Tünel içinde kalan sürücüler beklemek zorunda kalırken, olay korku dolu anlara neden oldu. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.