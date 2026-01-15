TBMM’den geçen yeni düzenlemeyle trafik ihlallerine kesilen cezalar sert biçimde artırıldı. Alanya ve Antalya genelinde sürücüler için “hata payı” neredeyse sıfırlandı.

CEZALAR KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL, CEBİN TAM ORTASINDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, bazı ihlallerde uygulanan para cezaları 200 bin TL seviyesine kadar yükseldi. Uygulama, Alanya dahil Antalya genelinde tüm sürücüler için geçerli olacak. Bu rakam, Alanya’da ortalama bir dairenin 6-7 aylık kirasına denk geliyor. Yani tek bir ihlal, bir ailenin aylarca biriktirdiği parayı saniyeler içinde götürebilecek düzeyde.

EN AĞIR CEZALAR HANGİ İHLALLERE GELDİ?

Yeni tarifeye göre öne çıkan cezalar şöyle:

Dur ihtarına uymayanlar ve iptal edilmiş ehliyetle araç kullananlar : 200.000 TL

ve : Trafikte taciz, saldırgan sürüş ve yol kesme : 180.000 TL + araç trafikten men

: + araç trafikten men Uyuşturucu etkisinde araç kullanma veya test vermeyi reddetme: 150.000 TL + ehliyet iptali

veya test vermeyi reddetme: + ehliyet iptali Kırmızı ışık ihlalini alışkanlık haline getirenler: 80.000 TL + ehliyete el konulması

“BİR ANLIK DALGINLIK” ARTIK PAHALI

Alanya’da özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik akışında, sürücülerin sıkça dile getirdiği “bir anlık dalgınlık” savunması artık karşılık bulmuyor. Bir kırmızı ışık ihlali, bir anlık öfkeyle yapılan hatalı sollama… Bunların bedeli artık sadece ceza puanı değil, aylarca çalışarak kazanılan bir gelir. İnsan düşünmeden edemiyor. O para, çoğu evde mutfağın, faturanın, okul masrafının parası.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni ceza tarifesinin, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle tekrarlanan ihlallerde hiçbir tolerans gösterilmeyeceğini vurguluyor. Alanya’da trafik denetimlerinin bu kapsamda sıklaştırılması da gündemde.