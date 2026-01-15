2010 yılında piknikte kaybolan Dilek Başbağ’dan tam 15 yıldır haber yok. Mahkemenin başlattığı süreç, bir aile için umutla beklenen ama aynı zamanda iç yakan bir geri sayım anlamına geliyor.

BİR GÜN PİKNİĞE GİTTİ, GERİ DÖNMEDİ

Takvimler 23 Mayıs 2010’u gösteriyordu. Alanya’nın Kızılcaşehir Mahallesi’nde sıradan bir piknik günüydü. Aile için basit, herkes için tanıdık bir gündü. O gün zihinsel engelli Dilek Başbağ kayboldu. Ne bir kavga, ne bir gürültü… Bir anda yok oldu. O günden sonra hiçbir şey aynı olmadı.

15 YILDIR AYNI SORU

Aradan 5 bin 700 günü aşkın bir süre geçti. Mevsimler değişti, çocuklar büyüdü, yollar değişti. Ama Dilek’ten tek bir iz çıkmadı. Ne bir görgü tanığı, ne doğrulanmış bir ihbar, ne de “şurada görüldü” denilebilecek net bir bilgi… Ailenin aklında hep aynı soru kaldı: “Acaba yaşıyor mu?”

MAHKEMEDEN SON ÇAĞRI

Yıllardır süren bu belirsizlik üzerine Alanya’daki mahkeme dosyayı yeniden ele aldı. Dilek Başbağ için gaiplik süreci başlatıldı. Bu, kamuoyuna yapılan son çağrı anlamına geliyor. Dilek’i gören, tanıyan, yıllar önce bile olsa bir yerde karşılaştığını düşünen herkesin mahkemeye bildirmesi istendi.

6 AYLIK BEKLEYİŞ

Önümüzdeki 6 ay boyunca herhangi bir yaşam belirtisi ortaya çıkmazsa, hukuki süreç tamamlanacak. Bu karar, kâğıt üzerinde bir işlem gibi görünse de, bir aile için “artık beklemenin de sonu” demek. Bir umut daha sönecek mi, yoksa yıllar sonra da olsa bir kapı aralanacak mı… Kimse bilmiyor.