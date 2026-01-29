OLAY, Alanya’nın Stad Caddesi üzerinde bulunan bir gıda şirketine ait lojmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu 31 yaşındaki M.İ. ile yine Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli M.İ., eline geçirdiği bıçakla 17 yaşındaki genci vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Gürültüyü duyan diğer çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın şüphelisi M.İ. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.