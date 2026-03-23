ALANYA’DA yaşayan Süeda Köseoğlu ve kardeşleri, Alanya Cezaevi’nde kaldığı sırada yaşamını yitiren 51 yaşındaki babası Mehmet Ali Köseoğlu’nun ölümüne ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Babasının ciddi sağlık sorunlarına rağmen yeterli tedavi görmediğini savunan Köseoğlu, hem cezaevi hem de hastane sürecinde ihmaller yaşandığını ileri sürdü.

'AMELİYATTAN SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ'

Süeda Köseoğlu, babasının 19 Ocak 2025 tarihinde aort diseksiyonu ameliyatı geçirdiğini belirterek, “Tam iyileşmeden cezaevine gönderildi. Sürekli enfeksiyon kaptı. Kızı olarak yaklaşık 20 gün mahkum koğuşunda babamı bekledim. Gözümün önünde çok acı çekti” dedi.

'DURUMU AĞIRDI AMA HASTANEDE TUTULMADI'

Babasının sağlık durumunun giderek kötüleştiğini ifade eden Köseoğlu, “Tekrar cezaevine gönderildi ve yeniden enfeksiyon kaptı. Değerleri çok kötüydü. Sternum apsesi oluştu ve cerrahi operasyon geçirdi. Buna rağmen hastanede tutulmadı. Doktorlara sonuçlarının kötü olduğunu söyledim ama ne başka bir hastaneye sevk edildi ne de yatırıldı. ‘Yer yok’ denildi” diye konuştu.

'CEZAEVİ ‘DURUMU İYİ’ DEDI, SABAHA KARŞI KAN KUSTU'

Cezaevi yetkilileriyle de görüştüğünü belirten Köseoğlu, “Cezaevi doktoru ‘Babanız gayet iyi’ dedi. Ancak babam 10 Şubat sabah saat 05.00’te kan kustu. Hep iyileşme umudu vardı, hayalleri vardı. Hepsini elinden aldılar” ifadelerini kullandı.

'İHMAL NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ'

Babası Köseoğlu’nun ölümünde ihmal olduğunu savunan Süeda Köseoğlu, “Cezaevi ve hastane doktorlarının ihmali babamın canını aldı. Şu an dava sürecindeyiz, şahitlerimiz de var. Cezaevinde görmezden gelindi” dedi.

'AMBULANS CEZAEVİ ÖNÜNDE MÜDAHALE ETTİ'

Süreçte yaşananları detaylandıran Köseoğlu, “Sternum apsesi patladığında ambulansla cezaevinin önünde müdahale edildi, hastaneye götürülmedi. Daha sonra günlerce yer beklendi. Yer bulunduktan sonra ameliyat edildi ancak bir buçuk gün sonra tekrar cezaevine gönderildi” şeklinde konuştu.

'İLAÇLARI VERİLMEDİ, TEDAVİSİ AKSADI'

Babasının farklı sağlık sorunları da bulunduğunu belirten Köseoğlu, “Ayağında ciddi sorun vardı, kesilme ihtimali bile gündeme gelmişti. OKB hastasıydı, açık cezaevinde psikiyatrik ilaçları verilmemiş. Ölmeden önce kalp ilaçlarının da verilmediğini öğrendik” dedi.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Yaşananların peşini bırakmayacağını vurgulayan Köseoğlu, “Babamdan sadece babamı değil, arkadaşımı da kaybettim. Çok hayat doluydu, yaşamayı seviyordu ama yaşatılmadı. Bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

