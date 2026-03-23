Mahmutlar Mahallesi’nde yoğunlaşan çalışmalarda, ağaçlar hem estetik hem de sağlık açısından titizlikle elden geçiriliyor. ​Alanya Belediyesi, kentin bitki dokusunu korumak ve daha sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla yürüttüğü budama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı profesyonel ekiplerin son durağı, ilçenin en büyük mahallelerinden biri olan Mahmutlar oldu.

​M. ÇAKIR CADDESİ’NDE SİSTEMATİK ÇALIŞMA

​Mahmutlar’ın ana arterlerinden biri olan M. Çakır Caddesi başta olmak üzere, bölgedeki tüm cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmalarda ağaçlar mercek altına alındı. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen budama işlemleriyle, ağaçların gelişimini engelleyen kuru dallar temizlenirken; yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen kısımlar ise güvenli hale getiriliyor.

​Modern ekipmanlar ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda, kesilen dallar hızla bölgeden uzaklaştırılarak çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor. Alanya Belediyesi, Mahmutlar genelindeki bu planlı budama faaliyetlerinin, mahalledeki diğer cadde ve bağlantı yollarında da periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.