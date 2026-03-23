Alanya’nın yaşayan tarihine tanıklık eden, Kestel’in en yaşlı ismi Durkadın Barcın’dan acı haber geldi. Tam 105 yaşında hayata veda eden Barcın, sadece mahallesinin değil, tüm Alanya’nın saygı duyduğu ve asırlık hikayeleriyle tanınan sayılı isimlerden biriydi. Eski Kestel Belediye Başkanı İsa Küçülmez ile Ali Küçülmez, Mustafa, Fatma, Hüseyin, Doğan, Tahsin, Kemal, Metin ve Emine’nin anneleri olan Durkadın Barcın, yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti. Kalabalık bir ailenin ve koca bir mahallenin sevgi bağı olan Barcın’ın ölümü, Kestel ve çevresinde derin bir üzüntü yarattı. Bir asrı aşkın ömrüne sığdırdığı anılarıyla göçüp giden Durkadın Barcın’ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hanönü Mezarlığı’na defnedildi. Taziye yeri olarak ise Kestel’in Kızıl Kuyu mevki olarak belirlendi. (Cemali AYDINOĞLU)
Alanya'da asırlık çınar 105 yaşında hayatını kaybetti
Kaynak: Haber Merkezi
