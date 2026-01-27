EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya’nın Bademağacı Mahallesi’nde Hüseyin Kılıç’ın yaklaşık 5 yıl önce diktiği ve uzun süredir bakımını yaptığı zeytin fidanları, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Ağaçların kesildiğini fark eden Kılıç’ın eşi, yaşanan duruma cep telefonu kamerasıyla çektiği video ile tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde konuşan Kılıç’ın eşi, yapılanın ağaç katliamı olduğunu belirterek "İnsanlıktan nasibini almayan biri ağaçlarımızı bu hale getirmiş. Ağaçlarımız kökünden kesilmiş. 5 yıllık emeğimiz bir günde çöpe gitti" ifadelerini kullanarak beddualar etti.

Bademağacı Mahallesi Azası Çetin Karakaya ise yaptığı açıklamada "Bu işi yapanların insanlıkla ilişkisi yok. Bu olayın mahallemizde yaşanmasından dolayı çok üzüldüm. Tarla sahibi Hüseyin Kılıç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, zeytin fidanlarını kesenlerin yakalanması için tutanakla soruşturma başlattı. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi