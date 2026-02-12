Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen sıkı takip, Avsallar Mahallesi’nde kritik bir operasyonla sonuçlandı. Kültür ve tabiat varlıklarını yasa dışı yollarla elinde bulunduranlara yönelik çalışmalar kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Bölgede ikamet eden A.İ. isimli şahsın, elindeki tarihi objeleri sakladığı istihbaratı üzerine düğmeye basıldı.

JASAT TİMİNDEN NOKTA ATIŞI

Ekiplerin titiz takibi sonrası durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, adeta yürüyen bir müze envanteri ortaya çıktı. Şahsın üzerinden çıkanlar arasında en dikkat çekici parça ise uzaydan gelen misafirler oldu. Aramada 7 adet göktaşı ile birlikte; Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 207 adet sikke, 5 kolye ucu, 3 yüzük, 9 küpe ve nadir bulunan bir adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Toplamda 281 parça tarihi eser ve objeye el koyan jandarma ekipleri, bu varlıkları koruma altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli A.İ. hakkında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.