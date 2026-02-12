Alanya’da sabah saatlerinde başlayan yağışın gün içinde etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Alanya’da şiddetli sağanak yağış ve sel uyarısı sonrası ekipler sahada teyakkuz haline geçti. Sabah erken saatlerde başlayan yağmurun, gün içinde yer yer çok kuvvetli şekilde devam edeceği bildirildi. Yapılan son değerlendirmelerde özellikle düşük kotlu bölgeler, dere yatakları çevresi ve alt geçitler için risk vurgusu öne çıktı.

YAĞIŞIN ETKİSİ ARTACAK UYARISI

Yetkililerden yapılan bilgilendirmede, Alanya genelinde görülen yağışın kısa sürede metrekareye yüksek miktarda düşebileceği, bunun da ani sel, su baskını ve yol taşkınlarına yol açabileceği ifade edildi. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçların su birikintisi bulunan noktalara park edilmemesi istendi.

Özellikle şehir içindeki alt geçitler ve eğimli yollarda su akış hızının artabileceği belirtiliyor. Bu da sürücüler için ekstra risk demek. Görüş mesafesi bir anda düşebilir, fren mesafesi uzar. Günlük hayatta kısa bir mesafe bile beklenenden uzun sürebilir.

VATANDAŞLARA “GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKMAYIN” ÇAĞRISI

Yapılan uyarılarda, şiddetli yağış anlarında dışarıda bulunulmaması, dere yatakları ve taşkın riski bulunan bölgelerden uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Alanya’da kuvvetli yağmur sonrası sel tehlikesi nedeniyle bazı mahallelerde önleyici kontroller de artırıldı.

Ev ve iş yeri sahiplerinin gider hatlarını kontrol etmesi, bodrum katlarda su baskınına karşı önlem alması öneriliyor. Küçük bir tıkanıklık bile büyük su birikmesine yol açabiliyor. Sonrası zaten zincirleme geliyor.

Açık alanda çalışanlar, kuryeler, motosiklet sürücüleri… en çok onlar etkileniyor. Yağmur bazen yukarıdan değil, yandan geliyor çünkü. Şemsiye de bir yere kadar.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Yoğun yağışın devam etmesi halinde bazı yollarda geçici kapanmalar ve trafik aksamaları yaşanabileceği bildirildi. Sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmesi ve resmi uyarıları takip etmesi isteniyor. Toplu taşıma saatlerinde de gecikmeler olabilir.

Uyarılar Meteoroloji verileri doğrultusunda yerel idari birimler ve ilgili kurumlar tarafından paylaşıldı.