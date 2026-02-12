Alanya’daki L Tipi Cezaevi’nde rahatsızlanan 51 yaşındaki hükümlü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alanya cezaevinde mahkum ölümü olayı Mahmutlar’daki L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre cezaevinde hükümlü olarak bulunan A.K. (51), koğuşta aniden fenalaştı. Durumu fark eden görevliler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kuruma gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi cezaevi içinde yaptı. Ardından hükümlü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan A.K., doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ İNCELEME SONRASI NETLEŞECEK

Mahkumun kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme ve rapor sonrası netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili kurum içi ve adli süreç başlatıldı.