Hakkında yakalama kararı bulunan Enes Batur, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada havalimanında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Hakkında daha önce yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen Batur’un, yurt dışından dönüşte havalimanında işlem gördüğü bildirildi.

SORUŞTURMA DOSYASINDA UYUŞTURUCU SUÇLAMALARI VAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanmak için temin etme suçlamalarının yer aldığı aktarıldı. Soruşturma çerçevesinde birden fazla şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Dosyada adı geçen şüphelilerden Enes Batur hakkında yakalama kararı bulunduğu, bu süreçte yurt dışında olduğu, Türkiye’ye giriş yaptığı anda ise gözaltı işleminin uygulandığı kaydedildi.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Emniyet birimleri tarafından yapılan ilk işlemlerin ardından Batur’un savcılık talimatıyla ifadeye götürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve yeni gözaltıların da olabileceği konuşuluyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.