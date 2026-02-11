Altın ve gümüş için kritik seviyeleri açıklayan İslam Memiş, ons altında büyük kırılım ihtimaline dikkat çekti. ABD verileri sonrası yönün netleşeceğini söyledi.

Piyasalarda dalgalı seyir sürerken altın fiyatları için dikkat çeken bir uyarı geldi. Finans analisti İslam Memiş, ons altında belirli seviyelerin kırılması halinde çok sert hareketler görülebileceğini belirtti. Memiş’e göre kısa vadede yön arayışı sürüyor ancak orta vadede hem yukarı hem aşağı yönlü sert senaryolar masada duruyor.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE: 5.080 DOLAR

Teknik seviyelere işaret eden Memiş, ons altında 5.080 dolar eşiğinin belirleyici olduğunu söyledi. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması halinde 5.200 dolar bandının gündeme gelebileceğini, kırılımın başarısız kalması durumunda ise 4.800 dolara kadar geri çekilme riskinin oluşabileceğini ifade etti.

Özellikle ABD’de açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin altının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. Veriler sonrası oynaklığın artabileceğini belirtti.

GRAM ALTINDA 10.000 TL HEDEFİ KORUNUYOR

Gram altın tarafında dalgalanmanın normal olduğunu söyleyen Memiş, 7.000–8.000 TL bandındaki hareketlerin sürpriz olmadığını dile getirdi. Yıl içinde beş haneli fiyatların, yani 10.000 TL seviyesinin görülebileceği yönündeki beklentisini ise koruduğunu aktardı.

Fiziki altın alımında işçilik bedelleri ve alış–satış makasının büyüdüğünü de hatırlattı. Yatırımcıların fiziki altın alırken fiyat farklarını mutlaka kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

“ALTIN VURUŞ” DİYE TANIMLADIĞI SENARYO

Memiş’in en dikkat çeken değerlendirmesi ise “altın vuruş” olarak tanımladığı sert düşüş ihtimali oldu. Buna göre ons altında 5.880–6.000 dolar bandı görüldükten sonra en az 2.000 dolarlık hızlı bir geri çekilme yaşanabileceğini öne sürdü.

Küçük yatırımcı bu tarz sert hareketlerde genelde panik yapıyor. Ekrana bakıp karar veren çok. Sonra “keşke” cümlesi geliyor. O yüzden…

GÜMÜŞ YATIRIMCISINA AYRI UYARI

Gümüşün altına kıyasla daha sert dalgalandığını söyleyen Memiş, bu enstrümanın yüksek volatilite nedeniyle herkese uygun olmadığını belirtti. Ons gümüşte 90 dolar direncinin izleneceğini, sabırsız yatırımcıların zorlanabileceğini dile getirdi.

Bu taraf biraz daha sinir işi. Taşıyabilene fırsat, taşıyamayana stres gibi.