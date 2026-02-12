Yolun ortasında oluşan çukur ve çevresindeki asfalt deformasyonu sürücüler için tehlike oluştururken, bölge halkı her geçen gün riskin arttığını ifade ediyor. Özellikle ağır tonajlı araçların geçişiyle zemindeki boşluğun genişlediği ve asfaltın kenarlardan kırılmaya başladığı öne sürülüyor. Son günlerde yağışların da artmasıyla yoldan geçen vatandaşlar için ölüm tehlikesi yaratıyor

YÜZLERCE KİŞİ BU YOLU KULLANIYOR

Öte yandan bölgede çok sayıda lüks villa bulunması ve yakın noktadaki kilisenin yıl boyunca yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlaması, yolun önemini daha da artırıyor. Yoğun kullanılan güzergâhta yaşanan çökme, hem bölge sakinlerini hem de ziyaretçileri tedirgin ediyor.

‘GEÇİCİ DEĞİL, KALICI ÇÖZÜM İSTİYORUZ’

Mahalle sakinleri, daha önce de benzer sorunların yaşandığını hatırlatarak, “Çalışma yapıldı ama çukur tam anlamıyla kapatılmadı. Şimdi aynı yer yeniden çöküyor. Her an bir araç içine düşebilir. Geçici yamalar değil, kalıcı çözüm istiyoruz” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Bölgedeki yolun aktif olarak kullanıldığını vurgulayan vatandaşlar, olası bir kazanın yaşanmadan önce gerekli onarım ve zemin güçlendirme çalışmalarının acilen tamamlanmasını talep ediyor.