Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısı sonrası Alanya, Manavgat ve çevre ilçelerde öğrenciler ve veliler “13 Şubat’ta okul var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Şu ana kadar resmi tatil kararı bulunmuyor.

Antalya’nın doğu ilçeleri için şiddetli yağış uyarısı yapılmasının ardından özellikle Alanya, Manavgat ve Gazipaşa hattında yaşayan vatandaşlar ile öğrenciler okul tatili olup olmadığını araştırmaya başladı. Yağışın cuma günü sabah erken saatlerden itibaren etkili olacağı bildirildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji birimleri tarafından yapılan son değerlendirmeye göre Antalya’nın doğusunda kalan ilçelerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor. Açıklamada yağış miktarının bazı bölgelerde 50–100 kg/m² seviyesine çıkabileceği belirtildi.

Yüksek kesimlerde ise yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği aktarıldı. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir çağrısı yaptı.

ALANYA, MANAVGAT VE GAZİPAŞA’DA OKUL VAR MI?

Şiddetli yağış uyarısı sonrası en çok sorulan başlık ise “Alanya’da yarın okullar tatil mi?” oldu. Aynı soru Manavgat ve Gazipaşa için de gündeme geldi. Öğrenci velileri sabah saatlerine dair net karar bekliyor.

Şu ana kadar Antalya genelini kapsayan resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Yani mevcut durumda 13 Şubat Cuma günü için ilçelerde eğitim öğretime ara verildiğine dair bir karar bulunmuyor.

Karar gelirse genelde gece geç saatlerde ya da sabah erken… bazen de ilçe bazlı açıklanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA NEREDEN YAPILACAK?

Olası bir tatil kararının Valilik ve kaymakamlık kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor. Vatandaşların resmi kurum açıklamalarını takip etmesi isteniyor. Sosyal medyadaki doğrulanmamış paylaşımlara göre hareket edilmemesi gerekiyor.