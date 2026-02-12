Mahmutlar Mahallesi’nde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir yolcu yaralandı. Yaralı, ihbar sonrası hastaneye kaldırıldı.

Alanya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası bu kez Mahmutlar Mahallesi’nde yaşandı. Gün içinde meydana gelen kazada iki araç kavşak yakınında çarpıştı, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

KAZA MAHMUTLAR MAHALLESİ’NDE OLDU

Edinilen bilgilere göre kaza, Mahmutlar Mahallesi’nde gerçekleşti. S.T. yönetimindeki otomobil ile F.F.D. kontrolündeki otomobil henüz netleşmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. O sırada yoldan geçenler kısa süreli panik yaşadı. Trafik de bir an durdu gibi oldu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye sevk edilen yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin resmi ve ayrıntılı açıklama henüz yapılmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Çarpışmanın hız ve mesafe ihlalinden mi kaynaklandığı… netleşecek.